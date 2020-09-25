  • BIST 1.134
  • Altın 453,997
  • Dolar 7,5253
  • Euro 8,7874
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor

İzmir'de 2008 yılında hayata gözlerini yuman bağlama ustası ve besteci Ali Tutkaç'ın, TRT radyo ve kanallarında da yayınlanan 'Mavi Kırep Başında' isimli türküsünü yazdığı eşi Güllü Tutkaç (78), zor şartlar altında hayatına devam ediyor.
Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor

Bağlama ustası ve besteci Ali Tutkaç, 2008 yılında yaşamını yitirdi. Tutkaç'ın geride bıraktığı eşi Güllü Tutkaç, İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nin kırsal kesiminde, yaşamını sürdürüyor. Yemek ve temizlik ihtiyaçları komşuları tarafından karşılanan, maddi zorluklarla boğuşan Tutkaç, eski fotoğraflara bakarak, huzur bulmaya çalıştığını söyledi.

'HER DİNLEDİĞİMDE AĞLIYORUM'

Ali Tutkaç'ın, TRT radyo ve kanallarında da yayınlanan 'Mavi Kırep Başında' isimli türküsünü yazdığı eşi Güllü Tutkaç, "Mavi kırep bağlıyordum. O türküyü de Ali, o nedenle bana yazdı. Zaten saz ustasıydı kendisi ve aynı zamanda çalıyordu. Bana yazdığı türküyü her dinlediğimde ağlıyorum. TRT'ye 2 semah ve 2 de türkü verdi. Para teklif ettiler, ancak almadı. 'Evladım yok. Uzundere Mahallemizin ve benim adım anılsın, bu bana yeter' dedi. Kendisi çok bağlama ustası yetiştirdi. Eşim, bağlama ustası Yılmaz İpek'in yanında çalışıyordu, onun talebesiydi. Zamanında, TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü yapan Mustafa Hoşsu, eşimi radyoya istemişti. Ancak eşim, Yılmaz İpek onun radyoya gitmesine razı gelmeyince gitmedi" dedi.

IZMIR'DE 2008 YILINDA HAYATA GOZLERINI YUMAN BAGLAMA USTASI VE BESTECI ALI TUTKAC'IN, TRT RADYO VE KANALLARINDA DA YAYINLANAN ADINA 'MAVI KIREP BASINDA' ISIMLI TURKUSUNU YAZDIGI ESI GULLU TUTKAC (78), ZOR SARTLAR ALTINDA HAYATINI SURDURUYOR. KOMSULARININ MADDI VE MANEVI YARDIMLARIYLA YASAMINI SURDUREN GULLU TUTKAC, ESININ KENDISI ICIN YAZDIGI TURKUYU HER DINLEDIGINDE AGLADIGINI SOYLEDI.(FOTO: DAVUT CAN IZMIR DHA)

'UZUNDERE KÖYLÜLERİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Güllü Tutkaç, eşinin kendisini çok sevdiğini belirterek, "15 gün nişanlı durduk. 14 gün de evli. Sonra zaten o asker oldu, gitti. Nişanlıyken ben başkasına kaçarım korkusuyla hemen nikahımı kıydı. 59 sene boyunca evli kaldık, beraber geçindik. 12 sene önce vefat etti. Allah Uzunderelilerden razı olsun, bana çok yardım ediyorlar. Maaşım az diye odunuma, kömürüme, her türlü ihtiyacımla ilgileniyorlar. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun. Komşularım gelip, kahvaltımı ve yemeğimi yapıyor. Hepsi hakkını helal etsin" dedi.

MAVİ KIREP BAŞINDA

Tutkaç'ın eşi Güllü Tutkaç'a yazdığı 'Mavi Kırep başında' türküsünün sözleri şöyle:

"Mavi kırep başında / Kalem oynar kaşında / Benim bir sevdiğim var 13, 14 yaşında / Haydi güzelim hopla da gel yanıma / Sarı liraları takayım gerdanına / Mavileri giyersin/ Allıları översin / Benim yüzüme gülüp / Başkasını seversin / Haydi güzelim hopla da gel yanıma / Sarı liraları takayım gerdanına / Mavi kırebimin oyası / Başıma vurdu boyası / Alcem dedi de almadı Allah'ından bulası / Haydi güzelim hopla da gel yanıma / Sarı liraları takayım gerdanına."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölet ve bungalov evler olan Akdağ Tabiat Parkı ve Kocayayla nerde, nasıl gidilir?24 Eylül 2020 Perşembe 00:04
  • Ağaçtan dere yatağına düşen kadın için seferber oldular23 Eylül 2020 Çarşamba 22:39
  • Diyarbakır'da koronavirüsle mücadelede farkındalık için pedal çevirdiler23 Eylül 2020 Çarşamba 22:39
  • Nevşehir'de yanan otomobil alev topuna döndü23 Eylül 2020 Çarşamba 21:41
  • Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı23 Eylül 2020 Çarşamba 20:43
  • Bolu Valisi Ümit'ten karantinaya uymayanlar için tazminat davası uyarısı23 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
  • Maskesini doğru takanlara, bandolu kutlama ve bilet hediyesi23 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
  • Karabük Valisi Gürel, maske takan çocuklara kitap hediye etti23 Eylül 2020 Çarşamba 17:39
  • Hilal Özdemir’in nafaka iddialarına eski eşi Hazım Körmükçü’den cevap23 Eylül 2020 Çarşamba 13:16
  • İsmail Küçükkaya da EYT'liymiş: Ben de emeklilikte yaşa takılanlar arasındayım23 Eylül 2020 Çarşamba 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti