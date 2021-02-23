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Vefat eden eski bakan Ahmet Şanal, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden devlet eski bakanlarından, Doğru Yol Partisi (DYP) Adana 19'uncu dönem milletvekili Ahmet Şanal (74), memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.
Vefat eden eski bakan Ahmet Şanal, son yolculuğuna uğurlandı

Aralık ayında yakalandığı Covid- 19 nedeniyle tedavisine başlanılan 50'nci hükümette devlet eski bakanlarından, DYP Adana 19'uncu dönem milletvekili Ahmet Şanal, durumu ağırlaşınca Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Şanal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şanal’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Osmaniye’de Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şanal, toprağa verildi. Cenaze törenine, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AHMET ŞANAL KİMDİR?

Eğitimci, yönetici, siyasetçi, 19’uncu dönem Adana Milletvekili, 50’nci Hükümet Devlet Bakanı. 1947, Toprakkale/Adana doğumlu, baba adı Musa, anne adı Zekiye. Bursa Eğitim Enstitüsü mezunu. Adana, Kahramanmaraş, Mersin Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Serbest ticaretle uğraştı.

Ahmet Şanal, 1991 genel seçimlerinde DYP’den 19’uncu Dönem Adana Milletvekili seçilerek 20.10.1991- 24.12.1995 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Daha sonra ANAP’a geçti, ardından tekrar DYP'ye döndü. 50'nci hükümette Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 3 çocuk babası. Fransızca, İngilizce biliyordu.

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