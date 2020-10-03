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Vefat eden eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören

Vefat eden eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de törenVefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören

Törene, 71 yaşında vefat eden Ergezen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı. 

Ergezen'in cenazesi, bugün Hacı Bayram Veli Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.

Ahlat'da 1949 yılında doğan Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca Ergezen, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

Zeki Ergezen evli ve 4 çocuk babasıydı.

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