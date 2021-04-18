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Vefat eden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajları

Bakanlar, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Özek için taziye mesajı yayımladı.
Vefat eden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." sözünü anımsatarak, "Prof. Dr. Ali Özek hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir alim aramızdan ayrıldığında, yerinin doldurulamayacak oluşunun hüznü ayrıca kaplar yüreğimizi... Vakıf ve ilim insanı, mütefekkir, Prof. Dr. Ali Özek hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Vakıf insanı olarak verdiği hizmetlerle her zaman minnetle yad edeceğimiz kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali Özek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti'den taziye mesajları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Hocaların hocası, İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı muhterem Prof. Dr. Ali Özek hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve talebelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik da "Alim göçer bu dünyadan, insanlık dünyalar kadar eksilir... Prof. Dr. Ali Özek hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Milletimizin ve ilim yolcularının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Altun'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medyadan, "Kıymetli ilim insanı Prof. Dr. Ali Özek hocamızın ahirete irtihalini büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli hocamızı nesillere aşıladığı ilim mücadelesiyle hatırlayacağız. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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