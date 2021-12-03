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Vefatının 700’üncü yıldönümünde Yunus Emre Altındağ’da anıldı

Altındağ’da ilahi dolu bir gece yaşandı. Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıldönümü nedeniyle organize edilen gecede, Mavera Türk Müziği Topluluğu kulakların pasını sildi.
Vefatının 700’üncü yıldönümünde Yunus Emre Altındağ’da anıldı

Şair Baki Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma konserine, Altındağlılar büyük ilgi gösterdi. 700 kişilik salonu dolduran Altındağlı vatandaşlar, Yunus Emre’yi rahmetle yad etti. Gecede ilahiler ve dualar sel oldu.

SEVELİM, SEVİLELİM

Yunus Emre’nin daima mütevazı ve iyilik öğütleyen biri olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yunus Emre kendini ‘Hak’ yoluna adamış bir zattır. Her zaman haktan, her zaman halktan yana olmuştur. Düşmanlığın kimseye faydası olmayacağını, sevginin ise dindiremeyeceği bir ızdırap olmadığını vurgulamıştır. Onun öğretileri, değerleri ve felsefesi aradan geçen 700 yıla rağmen hala önemini korumaktadır. ‘Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım.

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Sevelim sevilelim, dünyâ kimseye kalmaz’ sözleri, 700 yıldır etkisini korumaktadır” dedi. 

Başkan Balcı Altındağlı vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Balcı “İstediğiniz kadar park yapın, tesis yapın, yollar açın... Bir gönlü kırdınsa, bir kalbi incittinse her şey boşa... Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz’ ifadelerini kullandı.

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