  • BIST 100.392
  • Altın 277,953
  • Dolar 5,7412
  • Euro 6,3899
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Türkiye Vegan Derneği tarafından V-Label International ana sponsorluğunda Dünya Vegan Günü Türkiye 2019 etkinliği düzenlendi.
Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Türkiye Vegan Derneği (TVD) tarafından V-Label International ana sponsorluğunda Dünya Vegan Günü Türkiye 2019 etkinliği düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, ürün sergileri, tadım etkinlikleri, vegan mutfak atölyesi, çocuklarla hayvanlar etkileşimi resim atölyesi, kitap tanıtımları ve hayvan hakları temalı fotoğraf sergisi yer aldı.

Panellere TVD Başkanı Ebru Arıman, Prof. Dr. Hakan Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Barika Göncü, Deneye Hayır Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melda Onur ve Dr. Oğuzcan Kınıkoğlu, çevre bilimci Canan Orhun, Dr. Murat Kınıkoğlu, Dr. Suat Erus, Dr. Munkhtsetseg Banzragch Yağcı, TVD Diyetisyeni Didem Varol ve sanatçı Ayça Tekindor konuşmacı olarak katıldı.

Basit Vegan Platformunun kurucusu gazeteci Şebnem Turhan da etkinlik kapsamında düzenlediği mutfak atölyesinde vegan muffin yaptı.

Akademik çalışmalar için ayrı bir başvuru ve irtibat masası oluşturulurken, çeşitli akademik çalışmalara temel oluşturacak kaynak sağlanması için katılımcılarla araştırmacılar bir araya geldi.

Katılımcıların yüzde 24,8'i veganlığa ilgi duyduğu için geldi
Özellikle vegan olmayan, veganlığa ilgi duyan ve veganlığı merak edenleri hedefleyen etkinlikte eş zamanlı bir anket çalışması yapıldı.

Anket katılımcılarının yüzde 50,6'sı "vegan olduğu", yüzde 24,8'i "veganlığa ilgi duyduğu", yüzde 15'i "vejetaryen olduğu" ve yüzde 8'i "merak ettiği" için etkinlikte yer aldığını belirtti.

"Veganlık hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 52,6'sı "evet", yüzde 47,4'ü "hayır" karşılığını verirken, "Ev dışında beslenme konusunda alternatifleriniz yeterli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 88'i "hayır", yüzde 12'si "evet" dedi.

"Hayvansal ürünleri hayatınızdan çıkarma sebebinizi en iyi ne açıklar?" sorusuna katılımcılar, 10 üzerinden 8,4 ile "Hayvan Hak ve Özgürlükleri", 6,3 ile "sağlık" ve 6 ile "ekoloji" karşılığını verdi.

Katılımcılara çeşitli vegan ürünlerin yanı sıra Vegan Başlangıç Kılavuzu hediye edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz'05 Kasım 2019 Salı 10:20
  • Ankara’da büyük operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı05 Kasım 2019 Salı 09:41
  • Sınır ötesinde terör örgütüne ağır darbe: SİHA'lar vurdu05 Kasım 2019 Salı 09:40
  • ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor05 Kasım 2019 Salı 09:33
  • AKP'li Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ'yü aklıyor05 Kasım 2019 Salı 09:20
  • Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı05 Kasım 2019 Salı 09:17
  • Muğla'da deprem05 Kasım 2019 Salı 09:15
  • İhbar edene 10 milyon lira ödül: Kimliği kesinlikle açıklanmayacak05 Kasım 2019 Salı 09:00
  • Bu da PKK’nın ‘Hıristiyan taburu’05 Kasım 2019 Salı 08:59
  • Özel plan hazırlanıyor05 Kasım 2019 Salı 08:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti