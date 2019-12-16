Vekiller mazot parası da istemiş!

Yıllık 47 bin lira haberleşme bütçesi olan milletvekilleri, kullanmadıkları miktarı "mazot" olarak istedi. 'Çakar lamba' tartışılırken gelen teklif kabul görmedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Meclis Genel Kurulunda 5 Aralık'ta sabaha karşı yapılan bir düzenleme ile milletvekillerine 'Çakar lamba' kullanma hakkı getirilmişti. Edinilen bilgilere göre, bu düzenleme ile ilgili hazırlıklar yapılırken milletvekilleri için 'haberleşme gideri' adı altında ayrılan payın kullanılmayan kısmının 'Mazot desteği' olarak verilmesini öngören bir maddenin de eklenmesinin gündeme geldiği öğrenildi.

Milletvekillerine her yıl için, TBMM bütçesinden iki maaş tutarında (2019 için yaklaşık 47 bin lira) 'haberleşme gideri' desteği veriliyor. Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri için ise sınırsız posta gideri hakkı bulunuyor. Milletvekilleri, kendileri için ayrılan yıllık 47 bin liralık bu bütçeyi posta, bayram tebriği veya başka bir haberleşme gideri olarak kullanabiliyor. Ancak birçoğu bu miktarın tamamını kullanmadığı için, bazı milletvekillerinin kullanılmayan miktarın kendilerine 'Temsil-ağırlama veya mazot desteği' olarak verilmesini gündeme getirdi. Geçen hafta Meclis'ten geçirilen torba yasaya 'Çakar lamba' kullanma hakkı ile birlikte bu düzenlemenin de eklenmesi tartışıldı. Bu önerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop'a da iletildiği ancak, her iki ismin de düzenlemeye itiraz ettikleri, ayrıca siyasi parti yönetimleri tarafından da kabul görmediği ifade edildi. Milletvekillerinin kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde, yıllık iki maaş tutarında (47 bin lira) haberleşme gideri hakları olmasına rağmen, posta giderlerinin 4-5 bin lirayı geçmediği, kalan 40 bin liralık bölümün seçim bölgelerine giderken kullandıkları uçak biletleri veya mazot gideri olarak verilmesi gerektiğini savunuyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

TBMM'de daha önce de yönetmelik taslağı olarak gündeme getirilen ancak Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı döneminde askıya alınan bu düzenleme ikinci defa rafa kaldırılmış oldu. Bu konuda kanun çıkmış olsaydı; posta giderlerinden kalan miktar, makam aracı olmayan milletvekillerinin yurt içindeki ulaşım giderleri, uçak bileti veya 'Temsil ağırlama' gideri olarak kullanılacaktı.

REKOR CHP'DE

2016 yılında cep telefonuyla konuşma ve seçmen mektupları ile TBMM'ye 1,2 milyon liralık fatura çıkaran CHP'li eski vekil Elif Doğan Türkmen, hem partisinde, hem de Meclis'te krize neden olmuştu. Divan üyesi olduğunda sınırsız 'Haberleşme gideri' hakkı bulunan Türkmen, gelen tepkiler nedeniyle Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.