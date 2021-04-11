  • BIST 1.393
  • Altın 458,613
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan larva oluşumlarının önüne geçmek için vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı. 
Vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı

Akyurt ilçesinde bulunan ve altyapıları olmayan fabrikaların dere ve çevreye bıraktığı atık sular 10 kilometrelik bir kanalda toplanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kanalda vektörle mücadele mesaisini hızlandırdı.

Akyurt ilçesinde bulunan ve altyapıları olmayan çok sayıda fabrikanın dere ve çevreye bıraktığı atık sular için 10 kilometre uzunluğunda kanal yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kanalda larvaların ürememesi için düzenli olarak ilaçlama gerçekleştirecek. 

ihs_8682.jpg

Akyurt’ta çevreye zarar vermeyen ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:
“Özellikle Akyurt ilçemizde çok geniş bir alanda fabrikalar var ve bu fabrikaların altyapıları yok. O yüzden bu fabrikalar atıklarını derelere, açık alanlara döküyor. Bunlar da birikerek jit alanları yani sineklerin üremesi için en iyi alanları oluşturuyor. Biz de Akyurt’ta 10 kilometrelik bir kanal oluşturduk. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Vektörle mücadelede kimyasal mücadele kadar fiziksel ve biyolojik mücadeleye de çok önem veriyoruz. Fakat bazı bölgelerde çok dağınık fabrikalar var ve maalesef atıkları böyle açığa akıyor. Onlar da sineklerin üremesi için ortam oluşturuyor. Biz fiziksel ve biyolojik mücadeleyi önemsiyoruz, kimyasal mücadelemize de hız kesmeden devam ediyoruz.”

ihs_9039.jpg

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde rekreasyon alanları başta olmak üzere sulak alanlarda vektörle mücadelesini sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi09 Nisan 2021 Cuma 00:32
  • Ankara'da yerel hizmetler konuşuldu09 Nisan 2021 Cuma 00:31
  • Halk Ekmek Ramazan’da 1 TL09 Nisan 2021 Cuma 00:30
  • Türkiye Üçüncüsü Başkan Ertuğrul Çetin'in misafiri oldu08 Nisan 2021 Perşembe 03:29
  • Keçiören'de yaza rengârenk hazırlık08 Nisan 2021 Perşembe 02:25
  • Çiftçilerin yüzünü güldüren destek08 Nisan 2021 Perşembe 01:22
  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 100. yıla özel sergi08 Nisan 2021 Perşembe 00:45
  • Başkan Yaşar’a OSİAD’tan ziyaret08 Nisan 2021 Perşembe 00:30
  • Pursaklar’ın yemekleri kitaplaşıyor08 Nisan 2021 Perşembe 00:28
  • Gençler ahşaba şekil veriyor08 Nisan 2021 Perşembe 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti