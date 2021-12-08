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Velayet altındaki çocukların teslimi için tasarlanan özel alanlar yeni yılda faaliyete başlayacak

Velayet altındaki çocukların teslimi, 2022'de uzmanlar eşliğinde özel tasarlanan mekanlarda yapılmaya başlanacak.
Velayet altındaki çocukların teslimi için tasarlanan özel alanlar yeni yılda faaliyete başlayacak

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, 5. Yargı Paketi kapsamında yeniden düzenlenerek yasalaşan velayet altındaki çocukların teslimine ilişkin uygulama hakkında Ankara Batı Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağdur odaklı onarıcı adalet mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla 2019'da 7 pilot adliyede kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirten Gürkan, bu müdürlüklerde uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görev yaptığını söyledi.

"Çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemler ücretsiz hale getirildi"
Gürkan, 5. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin de bu müdürlükler tarafından yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce bu iş ve işlemler icra müdürlükleri tarafından daha çok tarafların kapısına gidilerek ve icra memurlarının beraberinde ilgili personeller ve kolluk mensupları, polis ve jandarma unsurları ile birlikte yerine getirilebiliyordu. Aynı zamanda geçmişte bu işlemler ücrete tabiydi. Belirli bir harcın ve giderlerin karşılanması gerekiyordu. Bu da vatandaşlarımız için mali külfet teşkil ediyordu. Düzenlemeyle çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemler ücretsiz hale getirildi. Aynı zamanda 'kapıdan teslim' olarak tabir ettiğimiz uygulamanın da bundan sonra terk edilmesi gibi bir anlayışla yakın zamanda karşı karşıya kalacağız."

Çocukların tesliminin artık buna uygun özel mekanlarda yapılacağını belirten Gürkan, "Bu teslim mekanlarını valiliklerimizin ve belediyelerimizin desteğiyle il ve ilçelerde çocukların babalarıyla, anneleriyle sosyalleşebilecekleri, vakit geçirebilecekleri mekanlar olarak tasavvur ediyoruz. Bunların başında mesela, aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri, sosyal hizmet merkezleri geliyor ve kreşler geliyor. Bunun gibi teslim mekanları belirlenecek. Bu konuda valiliklerimiz ve belediyelerimiz bize azami düzeyde destek oluyorlar, olacaklardır." dedi.

Gürkan, velayet sıkıntısı yaşanan çocukların tesliminde, anne veya baba ile iletişiminin ilgili uzmanlar tarafından kurulacağını dile getirerek, "İletişim ve ikna metotlarını kullanarak çocuk teslim ve işlemlerinin sulh yoluyla gerçekleştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

"Uzmanlarımız karşı tarafı bilgilendirecek"
Çocuk teslimi taleplerinin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine yapılacağını kaydeden Gürkan, "Çocukla kişisel ilişki veya çocuk teslimi talebinde bulunulması halinde uzmanlarımız derhal karşı tarafla iletişime geçecekler, kendilerine doğru ebeveynlik konusunda bilgilendirmelerde bulunacaklar. Çocukların, çocuk teslim sürecini örselenmeden tamamlayabilmeleri için ne şekilde davranılması gerektiğine ilişkin, uzmanlarımız karşı tarafı bilgilendirecek, bir anlamda bu teslim sürecine hazırlayacak." dedi.

Gürkan, karşı tarafın, çocuğu teslim etmek istemeyeceği durumların olabileceğine dikkati çekerek, "Karşı tarafın direngenlik göstermesi, buna sıcak bakmaması gibi durumlarda ise yine yargı paketi ile getirilen düzenleme gereğince, çocuğun üstün yararına aykırı olmamak kaydıyla olası bir velayetin değiştirilmesi davasında çocuğunu göstermeme olgusunun aleyhine delil olarak kullanılabileceği hatırlatılacak." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, çocuğun üstün yararının esas tutulduğu bir uygulamanın önünün açıldığının altını çizerek, "Elimizdeki tüm argümanları kullanarak tarafları, uygun teslim mekanlarında, eğer arzu etmiyorlarsa yüz yüze dahi getirmeden, tekrar sürtüşmelere mahal vermeden teslim işlemlerini müdürlüğümüz koordinesinde yerine getirmek istiyoruz." dedi.

"Her ay belirli sayıda il, ilçe ve adliyede bu uygulamayı devralacağız"
Uygulamanın yeni yılda hayata geçirileceğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"2022 yılı başı itibarıyla Sayın Bakanımızın da talimatları ile bazı pilot adliyeler belirledik. Adalet Bakanlığımız yakın zamanda bu adliyeleri ilan edecek. Bu adliyelerde, artık icra müdürlüklerinin uhdesinden bu işi çıkartıp Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve uzmanları tarafından bu iş ve işlemler yerine getirilmeye başlanacak. Müteakiben çocuk teslimine ilişkin ya da çocukla kişisel ilişkinin tesisine ilişkin yönetmeliğimiz yayınlanacak ve yönetmeliğin akabinde de her ay belirli sayıda ilde, ilçede, adliyede bu uygulamayı devralacağız. Bu sayede Türkiye'deki çocuk teslimi işlemleri, uzman odaklı, çocuk odaklı şekilde yerine getirilmeye başlanacak."

Açıklamanın ardından, örnek olarak tasarlanan çocuk teslimi odası basın mensuplarına tanıtıldı. Teslimin yapılacağı odalarda, çocuğun yaşına uygun kitap ve oyuncaklar, vakit geçirebilecekleri alanlar bulunacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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