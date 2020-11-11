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Veliler Bakan Soylu'dan destek istedi - Öğrenciler Güvende Değil!

Mamak Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ile velileri okul çevresinde kimliği belirsiz kişilerin öğrencileri rahatsız ettiğini belirterek emniyet güçlerinden yardım talebinde bulundu. 
Veliler Bakan Soylu'dan destek istedi - Öğrenciler Güvende Değil!

ÖĞRENCİLER RAHATSIZ 
Mamak Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri ile velileri okul çevresinde kimliği belirsiz kişilerin öğrencileri rahatsız ettiğini belirterek emniyet güçlerinden yardım talebinde bulundu. 


Mamak Şahap Gürler Mahallesi’nde Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri okul etrafından kimliği belirsiz kişilerin öğrencileri rahatsız ettiğini, başıboş köpekleri üzerlerine kışkırttığını belirtti. Gazetemize konuşan öğrenci velileri çocukların okula bu yüzden gitmek istemediğini belirterek, “Binbir zahmetle okuttuğumuz çocuklarımızın böyle rahatsız olmalarından şikâyetçiyiz. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun okulların güvenliğine özellikle önem verdiğini biliyoruz. Bakanımızdan bu konuda destek bekliyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İSTEMİYOR
Çocukların kimliği belirsiz kişiler tarafından rahatsız edilmesinden bu yana okula gitmek istemediklerini ifade eden veliler şu ifadelere yer verdi:
“Liseye Mamak’ın her yerinden çocuklar geliyor. Hatta bazı çocuklar iki otobüs değiştirerek geliyor. Fakat buradaki bazı kimliği belirsiz kişiler çocuklara ‘Bu mahalle bizim’, ‘Buraya giremezsiniz’ gibi ifadeler kullanıyor ve korkutuyorlar. Ayrıca etraftaki başı boş köpekleri de çocukların üzerine kışkırttırıyorlar. Bizler orta halli vatandaşlarız. Binbir zahmetle çocuklarımızı okutuyoruz. Dünya kadar yol parası ödüyorlar, ceplerine harçlık veriyoruz. Ama bu kişiler yüzünden çocuklarımız okula gitmek istememeleri bizleri mağdur ediyor.”

BAKANIMIZDAN YARDIM İSTİYORUZ 
“Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun okulların etrafındaki güvenliğe ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bu konuda da kendisinden yardım bekliyoruz. Ankara Valiliği ve Mamak Kaymakamlığı yetkililerinden de konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Pandemi nedeniyle zor şartlarda verilen eğitim öğretim hayatının bu kişiler tarafından zarar görmesini istemiyoruz.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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