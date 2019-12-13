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Velilere Narko-Rehber eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli uzmanlarca, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması için Yenimahalle’deki bir lisede velilere yönelik narko-rehber eğitimi verildi. 
Velilere Narko-Rehber eğitimi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli eğitmenler tarafından uyuşturucuyla mücadele alanındaki farkındalığın artırılmasına yönelik öğrenci velilerine narko-rehber eğitimi verildi.

ÖĞRENCİ VELİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Yenimahalle’deki Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nde velilere yönelik verilen eğitim seminerinde; Madde bağımlılığı nedir? Madde kullanımında ailenin önemi nedir? Madde kullanımına götüren yollar. Yanlış bilinen doğrular. Madde bağımlılığın belirtileri. Madde bağımlılığı nasıl anlaşılır? Madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapılmalı? Şüpheli ve dikkat edilmesi gereken mekanlar. Sokak satıcısı nasıl tanınır? Madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler nelerdir?" gibi pek çok konuda bilgilendirme yapıldı. Yapılan soru –cevabın ardından eğitim semineri sona erdi.  

EĞİTİMLER YENİ YILDA DA DEVAM EDECEK

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki bilgilendirme eğitimlerinin Ankara’daki liselerde öğretmenler ve velilere verilmeye devam edileceği öğrenildi. Eğitimlerin, "narko-rehberlerin ulaşmadığı yetişkin kalmayacak" anlayışı doğrultusunda yeni yılda da devam edeceği belirtildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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