Venedik'te fabrika patladı!

İtalya'nın Venedik kentinde kimyasal fabrikada patlama meydana geldi.

İtalya'nın Venedik kentinde kimyasal fabrikada patlama meydana geldi. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İtfaiye tarafından müdahale edilen patlamada, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Yangına müdahale etmek için Vicenza, Treviso, Padua ve Rovigo kentlerinden ekipler yardıma geldi. Yangın nedeniyle alevler 10 bin metrekarelik alanda bulunan kimya fabrikasını sardığı belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirtilmedi.