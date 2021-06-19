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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'ABD ile ilişkileri normalleştirme' çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ülkesi arasında son yıllarda artan gerginliği düşürmek istediklerini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'ABD ile ilişkileri normalleştirme' çağrısı

Bloomberg'e konuşan Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve uzlaşma ile diplomatik ve ticari gerilimleri hafifletmek için müzakere etmeye çalıştığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yıllardır süren yaptırım politikasını gevşetmesini beklediklerini dile getiren Maduro, "Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Venezuela fırsatlar ülkesine dönüşecek. ABD'li yatırımcıları geride kalmamaya davet ediyorum, umarım ABD ile Venezuela arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yolunu bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Yakında iyi haberlerin olacağını düşünüyorum"
Maduro, hükümet olarak muhalefet ile yoğun müzakereler yürüttüklerini hatırlatarak, ülkede ulusal, bölgesel ve belediye düzeyinde seçimleri içerecek bir "mega seçim" önerisinde bulundu.

Söz konusu seçimlere birçok kuruluşun yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve seçim uzmanlarını davet edeceklerini dile getiren Maduro, "Bu mega seçimler için yakında iyi haberlerin olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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