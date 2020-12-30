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Venezuela Sputnik V ile 10 milyon doz Kovid-19 aşı anlaşması imzaladı

Venezuela'nın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli Kovid-19 aşısından 10 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzaladığı açıklandı.
Venezuela Sputnik V ile 10 milyon doz Kovid-19 aşı anlaşması imzaladı

Venezuela, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 10 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, aşının ilk sevkiyatının 2021'in başında ülkeye ulaşacağını belirterek, "Venezuela'da ikamet eden herkes milliyeti ne olursa olsun istisnasız aşılanacak. Moskova ile daha fazla tıbbı malzemelere erişim için bir anlaşma daha imzaladık. Teşekkürler Başkan Putin!" ifadesini kullandı.

Sağlık durumu hassas olanlara aşıda öncelik verileceğini vurgulayan Maduro, "Ülkede 90 gün içinde 10 milyon Venezuelalının ücretsiz olarak aşılanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Aşı anlaşması Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Sergey Melik-Bağdararov arasında imzalandı.

Ülkede 112 bin 636 kişi virüse yakalanırken 1018 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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