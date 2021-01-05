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Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu destekleyen şirketin ABD'de şantaj yaptığı iddia edildi

Venezuela'da Ulusal Meclis'in (AN) başkanı muhalif Juan Guaido'yu destekleyen bir şirketin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek üzere nakit yardımı almak için ABD'de 2 iş insanından şantaj yoluyla para istediği iddia edildi.
Venezuelalı muhalif lider Guaido'yu destekleyen şirketin ABD'de şantaj yaptığı iddia edildi

Washington Post'un haberine göre, Guaido’ya yurt dışından mali destek sağlamakla görevli Javier Troconis’in Florida merkezli şirketi, Maduro’nun iktidardan devrilmesine mali katkı sağlamak için ABD’li 2 iş insanıyla görüştü.

Troconis, Miami’de faaliyet gösteren iş insanları Jorge Reyes ve Pedro Antar'a, Venezuela’nın devlete ait petrol şirketinin Karayipler’deki 40 milyar dolarlık varlığının devralınmasını teklif etti.

Teklifi müzakere etmek üzere şirketin ortaklarından ve Guaido’nun kontrolündeki Washington Büyükelçiliği’ndeki üst düzey bir çalışanın kardeşi iş insanı Magin Blasi’nin, Reyes ve Antar ile temas kurduğu bildirildi.

Washington Post’un ele geçirdiği belgelere göre Blasi, söz konusu teklifi kabul etmek için Reyes ve Antar’dan 750 bin dolar ön ödeme, şirketlerine ortaklık ve görüşmeleri yürüten Guaido destekçisi yetkililere yüzde 18 komisyon talep etti.

Gazeteye demeç veren Reyes ve Antar, şaşkınlık verici tekliflerin ardından bu işten vazgeçtiklerini dile getirerek, "Çok şaşırdık. Bu adamlar açıkça yasa dışı bir şey yapmaya çalışıyorlardı. ABD topraklarında böyle bir şey hakkında konuşamazsın bile. ‘Bize para öde, veya anlaşmayı unut’ dediler adeta. Bu düpedüz bir şantajdı.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Venezuela muhalefeti iddiaları kabul etmedi.

Reyes ve Antar’ın söz konusu iddiaları ortaya atmasının ardından Venezuela Ulusal Meclisi’nden bazı yetkililerin, bu iddiaların mecliste komite düzeyinde araştırılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Komitenin hazırladığı raporda, Guaido’yu destekleyen Florida merkezli şirketin Reyes ve Antar ile görüşmelerinde herhangi bir yolsuzluk olmadığı hükmünü verdiği aktarıldı.

Bunun ardından ABD’nin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Guaido’nun Washington Büyükelçisi Carlos Vecchio’nun, ABD’li yetkililerden kendi bağımsız araştırmalarını yapmalarını talep ettiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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