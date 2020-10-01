VERBİS kaydı için ek süre verildi

Milyonlarca veri sorumlusunu yakından ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydı için kritik tarih 30 Eylül'de oldu ancak bir çok veri sorumlusu siteme kayıt işlemlerini yerine getiremedi.

Yüz binlerce şirketi ve veri sorumlusunu ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) için verilen süre 30 Eylülde oldu. Sürenin dolması sonrası VERBİS'e kayıt yaptırmayan veri sorumlularını 36 bin TL ile 1 milyon 802 bin TL arasında değişen cezalar bekliyor.

Sürenin dolması sonrası Kişisel Verileri Korumu Kurumu'ndan on binlerce veri sorumlusuna rahat nefes aldıran açıklama geldi. Pandemi etkisini göz önünde bulunduran kurum veri sorumlularına yazı göndererek kayıt için ek süre verecek.

İşte Kişisel Verileri Korumu Kurumu'ndan yapılan o açıklama

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.

Başkanlığımızca Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edilmiştir.

Bu tesbite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.