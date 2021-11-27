Vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.
Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ORANI DÜŞÜRME YETKİSİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.
2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.
2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Eğer yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 liradan bin 431 liraya çıkacak.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492 liraya, 1601-1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 liraya, 1801-2000 cc arasında olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin 939 liraya ve 2001-2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 liradan 10 bin 405 liraya yükselecek.
MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI
Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.
IMEI KAYIT TUTARI
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.
2022 PASAPORT ÜCRETLERİ
Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek.
Süresi 6 ay olanlar için 339 lira
1 yıl olanlar için 452 lira,
2 yıl olanlar için 738 lira,
3 yıl olanlar için 1048 lira
3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.
EHLİYET HARCI 1116 TL
2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.
2022 TRAFİK CEZALARI
Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:
166 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar
196 TL
Emniyet kemeri takmayanlar
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
392 TL
Engelli parkını zaptetme
427 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar
607 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular
739 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar
760 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar
826 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
860 TL
Yayaya öncelik vermeyenler
1137 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar
1823 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar
1823 – 9125 TL
Korsan yolcu taşıyanlar
3091 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar
3091 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar
3674 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar
9125 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
9410 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar
408 – 502 TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.
Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.
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