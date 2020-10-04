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Vergi kaçıranları ihbar edenlere 2019'da 12,3 milyon liralık ikramiye ödendi

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan önemli destek alınırken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişiye toplam 12,3 milyon liralık ikramiye ödemesi yapıldı.
Vergi kaçıranları ihbar edenlere 2019'da 12,3 milyon liralık ikramiye ödendi

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ilgili kanun kapsamında vergi kaçakçılığı hakkında bilgi sahibi olanlara, bu durumu bildirmelerini sağlamak üzere ikramiye veriliyor. 

Buna göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 441 olurken, 2018'de bu sayı 391 olarak gerçekleşmişti.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, 2019'da ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 300 bin 472 lira olarak hesaplandı.

Başkanlığın ödediği ikramiye tutarı 2018'de 6 milyon 396 bin 266 lira düzeyindeydi.

2017'de 454 ihbarcıya 12 milyon 870 bin 4 lira, 2016 yılında 240 ihbarcıya 3 milyon 142 bin 130 lira ve 2015'te 338 ihbarcıya 6 milyon 45 bin 626 lira ikramiye ödendi.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1864 kişiye toplamda 40 milyon 754 bin 498 liralık ikramiye ödemesi yapıldı.

Öte yandan, Vergi İletişim Merkezince 2019 yılında alınan ihbar sayısı 46 bin 777 oldu. Bu sayı, 2018'de 41 bin 391 olarak gerçekleşmişti.

Mükellefin ihbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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