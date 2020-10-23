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Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu! 18 ay taksit yapılacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıkladı.
Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu! 18 ay taksit yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını duyurdu.

AK Parti Grup BaşkanVekili Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları.

Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.

Maksimum 18 eşit taksit var bunda da.

Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında.

Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var.

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