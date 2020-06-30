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Vergide e-belge için ikinci faz başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, yılbaşından itibaren fatura gibi belgeler için e-dönüşüme geçerken, bu sürecin ikinci aşaması da yarından itibaren başlayacak.
Vergide e-belge için ikinci faz başlıyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yaptığı düzenlemelerle 1 Ocak 2020 ve sonrası dönemlerde mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırmıştı. Bazı mükellefler de brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapıyor.

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 1 Ocak'tan itibaren e-fatura uygulamasına geçerken, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için ise zorunluluk yarın başlayacak.

Akaryakıt ürünlerinin imali, ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik lisansı dahil lisans alan mükellefler de yarından itibaren e-fatura kapsamında olacak. Alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu ile tütün ürünlerini imal ve ithal edenlerin de e-faturaya geçişi zorunlu olacak.

Pek çok sektör e-irsaliyeye geçecek
e-Dönüşüm çalışmaları kapsamında e-irsaliye uygulamasına da geçilecek. Buna göre, EPDK'den lisans alan mükellefler, tütün ürünleri, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri ve ithalatçıları, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişi, 1 Temmuz itibarıyla e-irsaliye uygulaması kapsamına girecek.

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden, müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunanlar da yarından itibaren e-müstahsil makbuzu uygulamasına başlayacak.

Sinemalar e-bilete geçecek
Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri de yarın e-bilet uygulamasına geçiş yapacak. 1 Temmuz'dan sonra faaliyete başlayanlar da bu ayı izleyen 4'üncü ayın başına kadar uygulamaya dahil olacak.

İhracat işlemlerinde de e-fatura uygulamasına geçilecek. Buna göre, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından yarından itibaren e-fatura düzenlenmesi gerekecek.

Öte yandan, elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracılarının da yarına kadar e-faturaya geçme zorunluluğu bulunuyor. Faaliyete yeni başlayan mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayarak e-faturaya geçecek.

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