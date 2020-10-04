Güvenli ve sağlıklı gıdayı halka ulaştırabilmek için kurulan VET-KOOP’un ilk mağazası Kızılay’da açıldı.

S.S. Veteriner Hekimleri Temin Tevzi Kooperatifi ( VET-KOOP ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürgen gazetemize konuştu. Gürgen, gıda güvenilirliği konusunda eksiklikler olduğunu hissetiklerini bu yüzden VET-KOOP adı altında güvenilir gıdaların satışa sunulduğu mağazalar açmak için yola koyulduklarını belirtti. İlk mağazasını Kızılay Sosyal Pasajı’na açan VET-KOOP Ankara’da 31, ülke genelinde ise bin 453 mağaza açmayı hedefliyor.

İLK MAĞAZA ANKARA’YA

İlk kuruluş amaçlarının meslektaşları arasındaki dayanışmayı artırmak olduğunu, ilerleyen süreçlerde ise gıda güvenliğine yöneldiklerini söyleyen Gürgen şu ifadeleri kullandı, “Gıda güvenliğinde eksiklikler olduğunu hissettik ve bu alanda bir örnek çalışma yapmak istedik. Bakanlığın sık sık listesini yayınladığı gıda da taklit ve tağşiş yapan firmalar halkı tedirgin ediyordu. Veteriner hekimlerin asli görevlerinden birisi güvenli gıdadır. Bunu örnek haline getirebilmek için de güvenilir gıdaların satıldığı bir mağaza açtık.”

HEDEF BİN 453 MAĞAZA

Tüm Türkiye’de bin 453’e yakın mağaza açmayı planladıklarını söyleyen Gürgen, “İlk mağazamız Kızılay Sosyal Pasajı’nda açtık. Mağazada ürünlerini sattığımız firmaların üretim süreçlerinde muhakkak veteriner hekimler çalışıyor. Üretim sürecinde veteriner hekimlerin olmadığı hiçbir gıdaya güvenmiyoruz ve mağazamızda yer vermiyoruz. Örnek verecek olursak bu alanda güvenilir bala ulaşamadık. Hiçbir bal üreticisi veteriner hekim çalıştırmıyordu. Keza sucuk gibi ürünlerde de bunu yaşadık ve Vet-Koop adı altında kendi markamızı yarattık. Aynı şekilde peynir yapımı da günümüzde çok manipüle edilebilecek bir alan. Biz peyniri de kendimiz üretmeye başladık.”

70 MİLYON DOLARLIK BİR PROJE

“Yatırım için yurt dışı firmaları ile iletişim halindeyiz. Toplam 70 milyon dolarlık bir proje; güvenli çiftlik, güvenli mandıra, güvenli mağazalar olarak tüm ülke çapında bir zincir şeklinde projemiz. Eğer anlaşabilirsek ülke genelinde 1453 tane lokasyon belirledik. Her mağazaya bir veteriner hekim ve yardımcı bir eleman olmak koşuşuyla da istihdama katkı sunacağız. Hedefimiz 3 yıl içinde bunu gerçekleştirmek.”

ANKARA’YA 31 MAĞAZA

“Ankara’da ilk etapta 31 mağaza açmayı planlıyorduk. Maliye Bakanlığı’ndan bu konuda yardım talep ettik. Bunların altyapısını oluşturmak için istemiştik lakin henüz bir cevap gelmedi. Biz de yatırımcılarla irtibat halindeyiz. Öyle ya da böyle bu işi yapacağız. Halkımıza güvenli gıdayı ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

AMAÇ; GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDA

“İnsanlara güvenli ve sağlıklı bir gıda sunmayı amaçlıyoruz” diyen Gürgen, mağazada yer alan ürünler hakkında da kısa bir bilgi verdi. Gürgen, “Mesela burada Ankara Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Tansel Şireli hocamızın üretiminde öncülük ettiği Ermenek Kalkınma Ajansı’nın yaptığı yüzde yüz keçi sütlü dondurma var. Köy tavuğundan tutunda ördeğe kadar var. Şarküteri ürünlerimiz, organik karadut, nar, limon sularımız var. Tüm ürünlerimiz belirli prosedürlerden geçince raflarda yerini alıyor. Amacımız halka güvenli gıdayı ulaştırmak” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA