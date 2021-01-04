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Veteriner adayı yaralı köpeği sokakta tedavi etti

AFYONKARAHİSAR’da yaralı köpek, veteriner hekim adayı Tahsin Dalkılıç tarafından olay yerinde yapılan müdahaleyle kurtarıldı.
Veteriner adayı yaralı köpeği sokakta tedavi etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde cuma günü başka bir köpek tarafından yaralandığı düşünülen sokak köpeğini gören çevredekiler veteriner hekimden yardım istedi. Vatandaşların 'Dayı' olarak çağırdıkları köpek için olay yerine veteriner hekim adayı olan Tahsin Dalkılıç ve yanında staj yaptığı veteriner hekim Oğuzhan Yılmaz geldi. Veteriner hekim adayı Tahsin Dalkılıç, boynundan yaralanan köpeği sokakta tedavi etti. Tedavisi tamamlanan köpek daha sonra bulunduğu yere bırakıldı. 3 gün sonra tekrar kontrol edilen köpeğin sağlığının iyi olduğu belirlendi. Köpeğin bakımını ise ilçedeki bir gazeteci üstlendi.

'İLK BAŞTA ORADAKİ KANAMAYI DURDURDUK'

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 5’inci sınıf öğrencisi olan Tahsin Dalkılıç, "Köpekle ilgili bize ihbar geldi. Köpeğe ilk müdahaleyi ben yaptım. Başka bir köpek tarafından saldırıya uğramış. Boğazında yırtıklar vardı, soluk borusu da delinmiş, hasar vardı. İlk başta oradaki kanamayı durdurduk akciğerlere kan dolmaması için. İlk müdahaleyi orada yaptık, orada güzelce yaramızı kapattık. İkinci müdahaleyi Oğuz ağabey ile yaptık. Köpeğimize ne olur ne olmaz diye ilaç verdik koruyucu amaçlı. 3 gün sonra tekrar kontrol ettiğimizde köpek gayet sağlıklıydı. Köpeğimiz şu an iyi durumda" dedi.

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