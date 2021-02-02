Veteriner hekimler eşitlik istiyor "“BİZ HEKİM DEĞİL MİYİZ?"

Gazetemize konuşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Zafer Karaer, veteriner hekimliğin dünyada tıp hekimliği ile aynı seviyede değer gördüğünü; ancak Türkiye’de yeterince önemsenmediğinden yakındı.

Gazetemize konuşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Zafer Karaer, veteriner hekimlerin de hekim olarak aşıda öncelik sırasına alınmasını istedi.

Kanunlara göre veteriner hekimlerin de sağlık çalışanı olduğunu hatırlatan Karaer, sağlık alanında yapılan destekler ve düzenlemelerin dışında bırakılmalarına tepki gösterdi. Karaer, “İnsan ve hayvan sağlığı ayrı değildir. Sağlık tektir, dünyada bu tek sağlık olarak kabul görür. Bu yüzden sağlıkla ilgili alanda görevli hekimler de tektir. İnsan hekimi, hayvan hekimi, diş hekimi sadece branş olarak farklıdır. Bu branşların hepsi ‘sağlık’ çatısı altında toplanır. Biri olmazsa diğerleri bir anlam ifade etmez” dedi.

AŞI ÇALIŞMALARINDA VETERİNER HEKİMLER DE YER ALIYOR

Prof. Dr. Karaer, salgına karşı veteriner hekimlerin de mücadele verdiğini, şu ana kadar yapılan aşı çalışmalarında veteriner hekimlerin görev aldığı bilgisini verdi.

“HEKİM SAYILMAYAN HEKİMLER”

Veteriner hekimliğin dünyada tıp hekimliği ile aynı seviyede değer gördüğünü; ancak Türkiye’de yeterince önemsenmediğinden yakınan Karaer, “Mesleğimizin değer kaybetmemesi için bazı reformların yapılması şart. Bu anlayış daha devam ederse çok yıllar hekim sayılmaz, hekimliğimizi ararız” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-