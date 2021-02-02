  • BIST 1.511
  • Altın 425,958
  • Dolar 7,1834
  • Euro 8,6371
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Veteriner hekimler eşitlik istiyor "“BİZ HEKİM DEĞİL MİYİZ?"

Gazetemize konuşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Zafer Karaer, veteriner hekimliğin dünyada tıp hekimliği ile aynı seviyede değer gördüğünü; ancak Türkiye’de yeterince önemsenmediğinden yakındı. 
Veteriner hekimler eşitlik istiyor "“BİZ HEKİM DEĞİL MİYİZ?"

Gazetemize konuşan Veteriner Hekim Prof. Dr. Zafer Karaer, veteriner hekimlerin de hekim olarak aşıda öncelik sırasına alınmasını istedi. 

Kanunlara göre veteriner hekimlerin de sağlık çalışanı olduğunu hatırlatan Karaer, sağlık alanında yapılan destekler ve düzenlemelerin dışında bırakılmalarına tepki gösterdi. Karaer,  “İnsan ve hayvan sağlığı ayrı değildir. Sağlık tektir, dünyada bu tek sağlık olarak kabul görür. Bu yüzden sağlıkla ilgili alanda görevli hekimler de tektir. İnsan hekimi, hayvan hekimi, diş hekimi sadece branş olarak farklıdır. Bu branşların hepsi ‘sağlık’ çatısı altında toplanır. Biri olmazsa diğerleri bir anlam ifade etmez” dedi. 

zafer-karaer-1...jpg

AŞI ÇALIŞMALARINDA VETERİNER HEKİMLER DE YER ALIYOR
Prof. Dr. Karaer, salgına karşı veteriner hekimlerin de mücadele verdiğini, şu ana kadar yapılan aşı çalışmalarında veteriner hekimlerin görev aldığı bilgisini verdi.  

“HEKİM SAYILMAYAN HEKİMLER”
Veteriner hekimliğin dünyada tıp hekimliği ile aynı seviyede değer gördüğünü; ancak Türkiye’de yeterince önemsenmediğinden yakınan Karaer, “Mesleğimizin değer kaybetmemesi için bazı reformların yapılması şart. Bu anlayış daha devam ederse çok yıllar hekim sayılmaz, hekimliğimizi ararız” diye konuştu.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 2 Şubat 202102 Şubat 2021 Salı 10:00
  • Ankara hava durumu 2 Şubat 202102 Şubat 2021 Salı 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2021 - ASKİ02 Şubat 2021 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 2 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ02 Şubat 2021 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 2 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ02 Şubat 2021 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?02 Şubat 2021 Salı 09:00
  • Zafer Onun Değil Bu Çadırındır!02 Şubat 2021 Salı 04:04
  • Berberler yanlış algıdan şikayetçi, "Bizden korkmayın"02 Şubat 2021 Salı 03:03
  • Cunta'nın karşısında bir iman eri: Muhsin Yazıcıoğlu02 Şubat 2021 Salı 02:02
  • Bazı emlakçıların yeni oyunu - Ev almak isteyenler dikkat!02 Şubat 2021 Salı 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti