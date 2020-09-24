Veteriner hekimler Görmezden geliniyor

AVHO Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, kovid-19 ile mücadele kapsamında veteriner hekimlerin görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

Ankara Veteriner Hekimleri Odası ( AVHO ) Başkanı Hüseyin Tanrıverdi yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yerel basına özel açıklamalarda bulunan Tanrıverdi, kovid-19’a karşı gelişmiş ülkelerin bilim kurullarında ve aşı çalışma gruplarında veteriner hekimlerin baş rolde yer almasına rağmen Türkiye’de görmezden gelinmesine tepki gösterdi. Tanrıverdi, “ Veteriner hekimler aşıların birebir uygulayıcısı ve üreticisi durumundalar. Bu yüzden tecrübelerimizden faydalanılmalı” ifadelerini kullandı.

“AŞININ ÜRETİCİSİ VE UYUGLAYICISI DURUMUNDALAR”

Tanrıverdi , dünya ülkelerinde ki kovid-19 aşı çalışmaları ve bilim kurullarında veteriner hekimlerin de dahil olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de bilim kurulunda veteriner hekimlerin olmamasına tepki gösterdi. Tanrıverdi, “Uzak doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hayvan hastalıklarına karşı aşı çalışmaları veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Türkiye’de bakanlık dahilindeki enstitülerde ve özel kliniklerde çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden veteriner hekimlerin aşı çalışmalarında bilgileri her zaman taze kalıyor. Çünkü aşının birebir uygulayıcısı ve üreticisi durumundalar. Elinizde böyle bir done varken maalesef ki kovid-19 ile ilgili hiçbir şekilde söz sahibi değiller ve herhangi bir adım atamıyorlar.”

“SADECE TIP HEKİMLERİ OLMAMALI”

“Sizin elinizde doneniz varken, deneme yanılma yöntemiyle tedavi bulmaya çalışmanız hem zaman hem maddi hem de manevi kayba neden olmaktadır. Elimizdeki bu doneler kullanılmalıdır. Kovid-19’unu ilk izole eden veteriner hekimlerdir. Her veteriner hekim bunu bilmeyebilir ama bu çalışmalarda uzmanlaşmış hekimleri bunun içerisine adapte etmeniz lazım. Aşı üretim tekniği aynıdır. Hekimler sürekli aşı üretim içerisindeler ve sürece yatkınlar. Tüm sağlık alanlarındaki gruplar beraber çalışmalıdır. Sadece tıp hekimleri olmamalıdır. Bu çok yanlıştır” diye konuştu.

“TECRÜBELERİMİZDEN YARARLANILMALI”

“Her şeyi veteriner hekimler yapar gibi bir anlayışımız da yok. Yanlış anlaşılmasın” diye sözlerine açıklama getiren Tanrıverdi, “Biz veteriiner hekimlerin tecrübelerinden yararlanılmasını istiyoruz. Burada zamana karşı yarışıyoruz. Çin ve Almanya’dan ülkemize gelen ve denenmeye başlayan aşıların çalışma gruplarına baktığınız da veteriner hekimlerin ürettiğini görebilirsiniz. Ben daha iyi bilirim düşüncesinden kurtulmamız lazım. Uzman olduğunuz yerde konuşur uzman olmadığınız yerde yardım alırsınız. Ülke bizim, gelecek bizim.”

“PANDEMİNİN KUTUSU AÇILDI”

“Ortada korona yok iken pandeminin kutusu açıldı diye geçen yıl Eylül ayında televizyon kanalları aracılığıyla uyarılarda bulunduk. Çünkü biz yaban hayvanlarının sınırlarını aştık. Doğa bunu affetmeyecek. Devamı gelecek. Virüsler sürekli mutasyona uğruyor. İnsan hücresini sevdiler. Zamanla adapte olacaklar ama bunun için belirli bir evre lazım.”

“GENEL MÜDÜRLÜK KURULMALI”

“Bir an önce bu konu hakkında genel müdürlük kurulmalı ve içerisinde tıp hekimlerinden, veteriner hekimlerine, eczacısından diş hekimine tüm sağlık paydaşları yer almalı. Kurul ile olacak iş değil. Bu müdürlükte çevre mühendisleri dahi yer almalı. Alt yapısı kurulmalı. Yurt dışında böyle sistemler var ve gelecek 5 ila 10 yılın planını hazırlıyorlar. Acil eylem planı oluşturuyorlar. Bilen insanların oluşturduğu bir konsorsiyum mutlaka gereklidir.”

“VİROLOJİ ANA BİLİM DALI VETERİNER HEKİMLERİ FAKÜTELERİNDE VAR”

“Elinizde veteriner hekimler var ama faydalanamıyorsunuz. Bu böyle olmaz. Gelişmiş ülkelerden daha mı iyi biliyoruz. Onlar veteriner hekimlerin tecrübelerinden faydalanacak, bizde ise meslek taassubu. Viroloji ana bilim dalı sadece veteriner hekimleri fakültelerinde var. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların Türkiye’de az görülmesinin ya da hiç görülmemesinin nedeni; veteriner hekimlerin çiftlikten sofraya kadar olan her alanda hayvanların, etin, sütün,peynirin, balın vb. kontrol edilmesi ve aşılamanın zamanlı yapılmasıdır. Bu yüzden rahat rahat gıdaları güvenli bir şekilde tüketebiliyoruz. Bunun için sahada hummalı bir şekilde çalışan veteriner hekim ordusu var” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA