TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 2021 yılı içerisinde veteriner hekimlere yönelik uzmanlık eğitimine başlanacağını söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitiminin daha önce verildiğini ancak 1980 darbe sürecinde YÖK kanunuyla bu uygulamaya son verildiğini belirtti.

Dünyada her bilimin uzmanlık alanlarına göre derinleştiğini ifade eden Kılıç, "Biz de bu çerçevede çeşitli sivil toplum örgütleriyle tekrar uzmanlık eğitiminin verilmesi için gayret gösterdik. Hükümetimizin desteğiyle 2018'de yayımlanan bir yönetmelikle uzmanlık eğitiminin önü açıldı." dedi.

Bu süreçte birçok toplantılar yapıldığını anlatan Kılıç, bu toplantılar sonucunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı başkanlığında Veteriner Hekimlik Uzmanlık Kurulu oluşturulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Kılıç, 26 Aralık 2014 tarihinden önce doktoraya başlayarak bu eğitimi tamamlayanlara uzmanlık hakkının verildiğini dile getirerek, bu haktan daha çok akademisyenlerin faydalandığını ve 26 Aralık 2020 tarihi itibariyle bakanlık oluruyla bu kişilere uzmanlık belgesi verilmeye başlandığını kaydetti.

Sahada çeşitli sektörlerde görev yapan veteriner hekimlere yönelik eğitimin başlaması için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kılıç, "Kurul, bundan sonra uzmanlık eğitimi ve başvuru şartlarına ilişkin kriterleri belirleyecek. Eğitimin müfredat ve süresini belirleyecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra yüksek lisans düzeyinde eğitim alan veteriner hekimlere uzmanlık eğitimi verilmeye başlanacak." diye konuştu.

Eğitimin 2021 yılı içerisinde verilmeye başlanacağını belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Veteriner hekimlerin önemi Kovid-19 salgını sürecinde daha iyi anlaşıldı. Veteriner hekimler, temel sağlık alanında hizmet veren bir meslek grubudur. Bu arkadaşlarımız, ilgilendikleri alan ve aldıkları eğitim gereği bitki, çevre, hayvan ve aynı zamanda halk sağlıkçılarıdır. Veterinerlik fakültelerinde bazı temel bilimler çok daha derinlemesine veriliyor. Mesela pandemi sürecinde çok konuştuğumuz virüsleri konu alan viroloji alanında çok derin eğitim alıyorlar. Tıp fakültelerinde bir ana bilim dalı olarak viroloji, daha yeni yeni kurulmaya başlandı. Dünyada devam eden Kovid-19 aşı çalışmalarında da veteriner hekimlerin çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz."

Yunus Kılıç, veteriner hekimlerden daha çok istifade edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, uzmanlık eğiminin başlamasıyla veteriner hekimlerin eğitim kalitesinin artacağını, bunun halk sağlığına çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Bilim havuzumuzu her dalda uzmanlarla güçlendirmemiz lazım"

Veteriner hekimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok sahada istihdam edildiğini anlatan Kılıç, Sağlık Bakanlığında istihdam edilen veteriner hekim sayısının da arttırılmasını istedi.

Kılıç, "Pandemi sürecinde herkesten faydalanılması gerekir. Bilimsel çalışmalarda mesleki şovenizm olmaz. Bilim havuzumuzu her dalda uzmanlarla güçlendirmemiz lazım. 12 Eylül darbecileri nedeniyle veterinerlik alanındaki uzmanlık eğitimini kaybettik. Şimdi AK Parti olarak bu eksiği gidermiş oluyoruz. Uzmanlık eğitiminin sahada çalışan veteriner hekimlere verilmesiyle birlikte bu alanda çalışmaların kalitesi artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalışan yaklaşık 50 bin veteriner hekim olduğunu belirten Kılıç, en az 5 bin civarında veteriner hekimin uzmanlık eğitimi almak istediğini, ilk aşamada bu talebin hepsinin karşılanmasının mümkün olmadığını ancak peyderpey bu talebin karşılanacağını söyledi.