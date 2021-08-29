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Veteriner Kılıç: Sokak hayvanlarının en büyük ölüm nedeni araç çarpması

Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Mert Çağlar Kılıç, "Buraya hayvanlar en fazla araç çarpması nedeniyle getiriliyor.
Veteriner Kılıç: Sokak hayvanlarının en büyük ölüm nedeni araç çarpması

Küçükçekmece'de yaşayan Emir Yıldırım (44), evinin önünde nefes almakta güçlük çeken sokak kedisi buldu. Kedinin durumunun kötü olduğunu fark eden Yıldırım, soluğu veteriner hekimlerin yanında aldı. Travmaya bağlı diyafram fıtığı ve yüzde 30 yaşam şansı olduğu belirlenen kedi, Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç, kediyi ameliyat etti. Kediyi bulan Yıldırım, "Bir köşede ölümü beklerken yaşama tutundu, bu çok güzel his. Tabii ameliyata girmeden önce çok endişeliydik fakat şimdi kedi çok mutlu, etrafta sağlıklı şekilde geziniyor. Veterinerimize ve Rehabilitasyon Merkezine çok teşekkür ederiz. Burada onlar sayesinde sokak hayvanları sağlığına kavuşuyor” diye konuştu.

"İNSAN SALDIRISINA UĞRAMIŞ OLABİLİR"

Kedinin merkeze getirildiğinde durumunun ağır olduğunu belirten Veteriner Mert Çağlar Kılıç, zorlu bir ameliyat süreci geçtiğini söyledi. Kılıç şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrası, bir hafta boyunca tedavi edilen kedinin durumu iyi. Kedinin solunum yetmezliğinin travmaya bağlı olabilir. Buna neden olan şeyler; köpek saldırısı, araç çarpması ya da maalesef insan saldırısı olabilir. Zaten bu hastalık da kedi ve köpeklerde yaygındır. Buraya insandan şiddet gören birçok sokak hayvanı getiriliyor. Ayrıca en fazla hayvan araç çarpmasından dolayı getiriliyor. Bu yüzden lütfen sürücüler sokak hayvanlarına dikkat etsin. O masumlara zarar vermesinler."

"BURAYI GEZİP HAYVAN SAHİPLENEBİLİRLER"

Merkezde sokak hayvanlarının ücretsiz tedavi edildiğini hatırlatan Veteriner Hekim Kılıç, vatandaşın sokakta hasta veya yaralı hayvan bulduklarında buraya gönül rahatlığıyla getirebileceklerini ifade etti. Kılıç, “Burada tedavisi biten hayvanlar eğer isterlerse getiren hayvan severler tarafından sahiplenebiliyor. Ya da vatandaşımız burayı mesai saatleri içinde hafta için hayvanları gezip görüp hayvana sahiplenebilirler. Aynı zamanda bir sosyal medyada bir uygulama başlattık. Buradaki hayvanları orada paylaşıyoruz. Onlar da bakıp sahiplenebiliyorlar” dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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