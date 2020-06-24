Vezirköprü Ovası sarıya boyandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ovada ekilen ayçiçekleri, çiçek açmaya başladı.

Samsun Vezirköprü Ovası'nda toprağın sürülmesi sonrası organik dengeyi sağlamak amacıyla gübrelemenin ardından nisan ayında toprağa bırakılan ayçiçek tohumları önce boy verdi, sonra çiçek açtı.

Yabancı otla mücadele, çapalama, tekleme, sulama, hastalıklarla mücadele olmak üzere zorlu bir yolculuğun ardından çiçeklenen, yerel tabirle "kafa çıkaran" ayçiçeği Samsun'u sarıya boyadı.

Taban suyunu seven bir bitki olarak bilinen ayçiçeğinin verimini, yağışlar belirleyecek.

Üreticiler, Vezirköprü Ovası'nın buğday ve yulafta verdiği verim yüksekliğini ayçiçeğinde de bekliyor.