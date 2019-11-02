  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7020
  • Euro 6,3682
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Vicdanları sızlatan olay

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğu hastanedeki tedavilerinin ardından devlet korumasına alındı.
Vicdanları sızlatan olay

Merkez Meram ilçesinin, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Çocukları fark eden apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerlerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen çocuklar, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BAKIMSIZLARMIŞ

Mama yedirilen, hastaneden temin edilen kıyafetlerle üzerleri değiştirilen çocukların yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumları iyi olduğu belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Asistan Doktor Ayşegül Yücel, "Çocuklar genelde Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede terk edilmiş halde bulunmuş. Geldiklerinde sağlık durumlarıyla ilgili bir problem yoktu. Ancak bakımsız olduklarını gözlemledik. Vücut ısıları düşmüştü. Kıyafetlerini değiştirip, beslemelerini sağladık. İlk muayenelerini gerçekleştirdik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" dedi.

Hastane personeli ikizlerden kız olana Zeynep, erkek olana İbrahim, kız çocuğuna ise Elif ismini koydu. 

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Suriyeli bir aileye ait olduğu değerlendirilen bebekler, hastanedeki tedavilerinin ardından devlet koruması altına alındı.

Polisin aileyi bulmak için başlattığı çalışmanın sürdüğü belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den Afganistan’a ‘yetim seferi’02 Kasım 2019 Cumartesi 10:20
  • ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı02 Kasım 2019 Cumartesi 09:35
  • Adil Öksüz'ün firarının yeni detayları ortaya çıktı02 Kasım 2019 Cumartesi 09:25
  • "2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz"02 Kasım 2019 Cumartesi 09:06
  • Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor02 Kasım 2019 Cumartesi 08:51
  • Muş'ta teröristlere ağır darbe02 Kasım 2019 Cumartesi 08:40
  • İki DEAŞ üyesi Hollandalı kadın Ankara’da gözaltında02 Kasım 2019 Cumartesi 08:39
  • 'Çakar'a ilk ceza02 Kasım 2019 Cumartesi 08:35
  • Lavrov'dan ABD'ye ağır Bağdadi göndermesi02 Kasım 2019 Cumartesi 08:32
  • Bakan Çavuşoğlu: Türkiye güçlü olduğunu gösterdi01 Kasım 2019 Cuma 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti