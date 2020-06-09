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Video konferans ihtiyacına 'İvme' ile yerli alternatif

MAY Siber Teknoloji, bilgi teknolojileri alanındaki deneyimiyle oluşturduğu İvme Video Tabanlı Bütünleşik İletişim ve Öğrenme Platformu ile Kovid-19 salgınıyla kullanımı artan video konferans çözümlerine yerli alternatif sunuyor.
Video konferans ihtiyacına 'İvme' ile yerli alternatif

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Türkiye'nin bütünleşik iletişim platformu olmak" vizyonuyla tamamen yerli sermayeyle geliştirmelerine devam edilen İvme aracılığıyla hem Kovid-19 salgını süreci hem de salgın sonrasında yeni normal olarak adlandırılan dönemde, müşterilerin mevcut iş ve çalışma düzenlerini sanal ve online bir ortama taşımaları amaçlanıyor. Böylece çalışmaların web veya mobil ortamda, 7/24, lokasyon ve zamandan bağımsız, kesintisiz, güvenli ve şifreli altyapıyla devam etmesi hedefleniyor.

MAY Siber Teknoloji, 2008'den bu yana geliştirmelerine devam edilen İvme Video Tabanlı Bütünleşik İletişim ve Öğrenme Platformu ile kamu, finans kuruluşları, büyük bankalar ve özel sektördeki kurumsal yapılardaki 20'den fazla müşteride yaklaşık 200 bin son kullanıcıda güvenli bir altyapıyla kullanılabilecek olgunluğa ve yeteneklere ulaştı. Platform, her cihazdan video konferans görüşmelerine bağlantı imkanı sağlayarak lokasyon ve zamandan bağımsız üretkenliği ve verimliliği artırıyor.

Teknoloji ve geri dönüşlerle gelişiyor
Ar-Ge faaliyetleri İstanbul ve Ankara ODTÜ Teknokent ofislerinde 100'den fazla çalışanla devam edilen İvme çözümü için, teknoloji ve müşterilerden gelen geri dönüşler yakından takip ediliyor. Sistem, donanım bağımsız, yazılım tabanlı bir video konferans yöntemi olarak doküman, masaüstü paylaşımı, konferans kaydı, mesajlaşma, moderasyon yönetimi ve e-posta daveti gibi bütün özelliklere sahip bulunuyor. Ayrıca görüşmelerin güvenli ve şifreli altyapıyla yapılması sağlanıyor.

Video teknolojilerinin gelişmesi ve eğitim, iletişim alanlarında video stratejilerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte İvme Video Platformu farklı ihtiyaçlar için çözümler sunmaya başladı. Bu çözümler, eğitim odağında başlayarak insanların bir araya gelmesine gerek kalmadan, her lokasyondan 7/24 eğitim içeriklerine erişilebilir olmasına imkan verdi. Eğitime ek olarak kurumsal iletişim süreçlerinde yaşanan temel problemlerde de müşterilerin kendi müşteri ve çalışan ilişkilerinde videonun tam bir katalizör ve merkezinde olması platform sayesinde mümkün oldu.

İletişim ve eğitim için bütünleşik tek yapı
İvme'nin benzer ürünlere göre en büyük artısını video konferans, webinar, canlı yayın ve uzaktan eğitim sistemlerini bütünleşik tek bir yapıyla sunması oluşturuyor.

İvme aracılığıyla video konferans sisteminde görüntülü ve şifreli iletişimin yanı sıra webinar/sanal sınıflarda katılımcılara online ve interaktif eğitimlerin verilebilmesi, video portal sistemiyle canlı yayınların ve kayıtlı video içeriklerinin mobil veya web ortamdan 7/24 erişilebilir olması, uzaktan eğitim sisteminde başvurudan eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilmesine kadar bütün süreçlerin online yönetilmesi sağlanıyor.

MAY Siber Teknoloji, siber güvenlik alanındaki uzmanlık ve bilgi birikimini İvme ile entegre ederek, eğitim ve iletişim süreçlerinde bilginin korunduğu ve güvenliğin sağlandığı çözümler üretiyor.

Güvenlik için yerli çözüm
Şirket yetkilileri, bu alanda yerli ürün kullanımı ve yerli/milli teknolojiler geliştirmenin dışa bağımlılığı azaltacağını vurguluyor.

Yetkililer, video konferans sistemi gibi güvenliğin kritik olduğu çözümlerde Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ürün kullanımıyla bilgi güvenliğinin sağlandığı ve kullanıcı verilerinin yurt dışıyla paylaşılmadığı çözümlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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