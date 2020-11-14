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Vietnam’a yaklaşan Vamco Tayfunu şiddetli rüzgarlara neden oldu

Filipinler’i vuran Vamco Tayfun’u Vietnam’a yaklaşırken, ülkenin Da Nang şehrinde şiddetli rüzgarlar meydana geldi. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi ve bazı evlerde de maddi hasar meydana geldi.
Vietnam’a yaklaşan Vamco Tayfunu şiddetli rüzgarlara neden oldu

Filipinler'i vuran ve Vietnam’a yaklaşan Vamco Tayfunu nedeniyle ülkenin Da Nang şehrinde şiddetli rüzgarlar meydana geldi. Bölgeyi etkileyen şiddetli rüzgarlar nedeniyle şehirdeki Bai Tam Pham Van Dong ve Bai Bien Khe sahillerinde denizin dalgalandığı, bazı ağaçların devrildiği ve bazılarının da rüzgardan savrulduğu ifade edildi. Ayrıca, bazı evlerde de maddi hasar meydana geldiği belirtildi.


 

FİLİPİNLER'İ VURMUŞTU


 

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle ülkenin Malilipot belediyesine bağlı San Roque köyünde meydana gelen heyelan yüzlerce metre genişliğinde bir çukur oluşturmuş ve ülke genelinde tayfun nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybettiği, 32 kişinin de kaybolduğu belirtilmişti. Ülkede yaklaşık 4 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının afetzedelere yardım etmesi talimatı verdi.

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