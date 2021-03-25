  • BIST 1.394
  • Altın 442,253
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Vietnam’da 17 senedir karanlık bir bodrumda tutsak kalan 2 ayı kurtarıldı

Vietnam’da kâr amacı gütmeyen ‘Four Paw’ kuruluşundan bir grup gönüllü, Son La şehrinde bir bodrumda yaklaşık 17 senedir karanlıkta mahsur bırakılan ve safra çıkarılmasına maruz kalan iki ayıyı kurtardı.
Vietnam’da 17 senedir karanlık bir bodrumda tutsak kalan 2 ayı kurtarıldı

İngiliz basınında yer alan habere göre, ülkenin Son La şehrinde kâr amacı gütmeyen ‘Four Paw’ kuruluşundan bir grup gönüllü çalışan, bir giyim mağazasına ait olan bodrum katında yaklaşık 17 senedir karanlıkta mahsur bırakılan ve safra çıkarılması gibi işlemlere maruz kalan biri erkek biri dişi 2 ayıyı kurtardı. Mo ve Xuan isimli ayıların, safra çıkarılması işlemine maruz kaldıklarında yapay ışık gördükleri ifade edilirken; gönüllü çalışanlar söz konusu bodrum katın nadiren havalandırıldığını ve hayvanların tutulduğu kafeslerin paslı ve kirli olduğunu bildirdi.

SADECE ÇÜRÜMÜŞ SEBZE VERİLMİŞ

Öte yandan Mo ve Xuan’a sadece çürümüş sebze verildiği, ayıların kafesleri ısırmaya çalıştıkları için dişlerini kaybettikleri ve safra çıkarılmasından kaynaklı safra kesesi problemleri olduğu ifade edildi. Ayrıca yetkililer, erkek ayı Xuan’ın yavru olduğu zamandan beri orada bulunduğunu ancak Mo’nun ne kadar süredir Xuan ile birlikte olduğunun bilinmediğini ifade etti. Kurtarılan ayıların Ninh Binh şehrindeki barınağa götrüldüğü belirtildi.
 

Haberde, ayı safrası olarak bilinen bileşenin geleneksel Asya tıbbında oldukça değerli bir madde olduğu, sıvının safra kesesinden çıkarıldığı ve avcılar tarafından toplandığı ifade edildi. Ancak 1980'lerde genellikle küçük kafeslerde tutulan ayılardan safra çıkarılmaya başlandığı bilgisine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vietnam’da 17 senedir karanlık bir bodrumda tutsak kalan 2 ayı kurtarıldı25 Mart 2021 Perşembe 17:12
  • Almanya’daki Türklerin gözü tabutsuz kefen kararnamesinde25 Mart 2021 Perşembe 17:11
  • Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor25 Mart 2021 Perşembe 10:29
  • Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi25 Mart 2021 Perşembe 09:43
  • Yüz yüze eğitime kar engeli25 Mart 2021 Perşembe 09:13
  • Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana gelen heyelan kamerada24 Mart 2021 Çarşamba 21:41
  • Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü24 Mart 2021 Çarşamba 21:40
  • Yük indirdiği kargo kamyonuna otomobil çarptı, saniyelerle ölümden döndü24 Mart 2021 Çarşamba 20:43
  • Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli24 Mart 2021 Çarşamba 20:43
  • Sakarya'da sera deposunda yangın24 Mart 2021 Çarşamba 19:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti