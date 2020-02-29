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Vietnam'daki tüm koronavirüs hastaları iyileşti

Vietnam, ülkede görülen 16 koronavirüs hastasının tamamının iyileştiğini ve ülkede başka vaka kalmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele etmek bir savaşsa biz bu savaşta ilk raundu kazanmış olduğumuzu duyurabiliriz" denildi.
Vietnam'daki tüm koronavirüs hastaları iyileşti

Corona virüs dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son açıklama dünyayı şaşkına çevirmiş vaziyette.

Vietnam, bugüne kadar ülke topraklarında 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. 

MUCİZE Mİ YAŞANIYOR?

Vietnamlı yetkililerden gelen son açıklama corona virüs mucizesi mi yaşanıyor? sorusunu akıllara düşürmüş vaziyette.

Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.

"İLK RAUNDU KAZANDIK"

Vietnam Sağlık Bakanı yaptığı basın toplantısında, "COVID-19 ile mücadele etmek bir savaşsa biz bu savaşta ilk raundu kazanmış olduğumuzu duyurabiliriz. Ancak savaşı tamamen kazanmış değiliz. Çünkü, bu salgında durum öngörülemez bir vaziyette" ifadelerini kullandı.

Corona virüs ilk görüldüğü aralık ayının başından bu yana dünya genelinde 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 83 binin üzerinde de vaka sayısı bildirildi.

Vietnam'da yaşanan gelişmeler ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Vietnam hükumetinin bu acil salgın durumuyla ilgili hızla harekete geçmesinin krizi erken aşamada ele almak adına oldukça önemli olduğu yorumunu yapıyor.

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