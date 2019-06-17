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Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl bugün satışa çıkıyor

Asya ülkesi Vietnam, yerli otomobiline kavuştu. Vietnam'ın ilk yerli otomobili bugün satışa çıkıyor. Otomobil Fadıl ismi ile dikkat çekerken, fiyatı da belli oldu.
Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl bugün satışa çıkıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, yerli otomobiline kavuştu. Vietnam'ın ilk yerli otomobili bugün satışa çıkıyor. Otomobil Fadıl ismi ile dikkat çekti. İşte Vietnam'ın Fadıl'ının fiyatı: 

Vietnam'ın en büyük holding grubu Vingroup'un alt kuruluşu olan VinFast, ülkedeki orta sınıfın otomobillere olan ilgisinin hızla artması sayesinde iç pazarda Toyota ve Ford gibi dev otomotiv üreticileri ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Uzun vadede 500 bin otomobil üretmeyi hedefleyen şirketin ilk modeli olan Fadıl yaklaşık 19 bin 400 dolardan satışa çıkarılacak.

1.4 litre motorlu Fadıl, Kia'nın Morning modeli ile rekabet edecek.

Yılda 250 bin araç üretmeyi planlanayan şirket temmuz ayı sonunda spor ve sedan tipi iki otomobili de araçseverlerin beğenisine sunacak.

Şirket ayrıca yıl sonunda elektrikli motosiklet ve otobüs üretimini de hayata geçirmeyi planlıyor.

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