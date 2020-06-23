  • BIST 115.190
  • Altın 385,790
  • Dolar 6,8410
  • Euro 7,7017
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüş

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde üç katlı villaya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda elektronik sigara ve bunlara ait kaçak likitler ile elektronik sigara likidi yapmaya yarayan yaklaşık 1 ton ham madde ele geçirildi.
Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüş

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler, likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiket ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 TL ödedikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak M.T., S.Ö. ve M.C.B. şüpheli gözaltına alındı.

VİLLAYI RAFLARLA DÖŞEMİŞLER

Kaçakçılık şüphelilerinin, elektronik sigaralar, likitler, hammaddeler, etiketler ve boş şişeler ile hazır hale gelen kaçak ürünler için evin içine özel raflar döşediği gözlenirken, villanın mağazayı andıran görüntüsü polisleri bile şaşırttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu23 Haziran 2020 Salı 06:22
  • Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 06:21
  • Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama23 Haziran 2020 Salı 06:20
  • Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı23 Haziran 2020 Salı 06:19
  • İzmirliler maske takmadı23 Haziran 2020 Salı 06:18
  • Baraj gölünde boğuldu23 Haziran 2020 Salı 06:17
  • Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın23 Haziran 2020 Salı 06:16
  • Sultangazi'de çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı23 Haziran 2020 Salı 06:15
  • ÖSYM, Covid-19 hastası YKS adaylarından dilekçe istedi23 Haziran 2020 Salı 06:14
  • Koronavirüs bağışıklığı sadece 2-3 ay sürüyor23 Haziran 2020 Salı 06:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti