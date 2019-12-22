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Villaya kaçak sigara ve tütün baskını; 1 milyon liralık malzeme ele geçti

Eskişehir'de, kaçak sigara ve tütün imal edildiği belirlenen villaya düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde sigara sarma makinesi, kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Villaya kaçak sigara ve tütün baskını; 1 milyon liralık malzeme ele geçti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphenin, kiraladıkları villada kaçak sigara ve tütün imal ederek, piyasaya sattığını tespit etti. Savcılık talimatıyla villaya baskın yapan polis ekipleri, 3 kompresörlü sigara sarma makinesi, 882 kilo tütün, 'makaron' adı verilen 63 bin 200 filtreli boş sigara kağıdı, 10 bin 80 sarılmış sigara, 1410 adet değişik markalara ait sahte tütün ambalajı, 6 bin 400 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi. Polis ekiplerince 2 kişi, gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve makinelerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi. Kiraladıkları villada kaçak sigara üretimi yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 kişi, sağlık kontrolünün ardından sorguları için emniyete götürüldü.

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EMNİYETTEN UYARI

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce operasyona ilişkin yapılan açıklamada, devletin kaçak sigara ve tütün üretimiyle vergi kaybına uğradığı ve halk sağlığının tehdit edildiği belirtilerek, "Menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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