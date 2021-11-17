Vinç ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde vinç ile servis midibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan Bayram Çetin yönetimindeki 41 P 3026 plakalı servis midibüsü ile İlke Gekoç yönetimindeki 41 UF 293 plakalı vinç, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.