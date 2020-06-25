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Vince Carter emekli oldu!

'Air Canada' 22 sezonluk kariyerinde sekiz kez All-Star olurken, Yılın Çaylak ödülünü de kazanmıştı
Vince Carter emekli oldu!

NBA efsanelerinden 'Air Canada' lakaplı Vince Carter, 22 sezonluk kariyerinin ardından emeklilik kararı aldığını duyurdu.

The Ringer Network'te bir podcast'te konuşan 43 yaşındaki basketbolcu, "Resmi olarak basketbol kariyerimi tamamladım" dedi. Carter, sekiz kez All-Star olurken, 1998 yılında Yılın Çaylak ödülünü kazanmıştı.

Son olarak Atlanta Hawks forması giyen yıldız oyuncu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sezonun yarıda kesilmesinin ardından gelecek ay başlayacak ligde forma giymeyecek.

Carter, Hawks, formasıyla son maçına 11 Mart'ta New York Knicks karşısında çıktı. Carter, pandeminin emeklilik kararını biraz daha kolaylaştırmasına yardımcı olduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Son atışımı yapmama yardımcı oldu. Sanırım son atışımı yapmasaydım, biraz farklı olurdu. Biraz farklı hissederdim. En azından ... geri dönüp sadece bir dakika oynayıp, sadece bir atış yapardım. Son maçımızda oynayan bir oyuncu olarak - bilseniz de bilmeseniz de - her zaman 'en azından kariyerimin son resmini yaptım' demek istersiniz. Aslında bunu söyleyebilirim, bu yüzden mutluyum."

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