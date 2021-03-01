Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek ve başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.