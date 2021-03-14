Viranşehir’de kuzenlerin hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kuzenler arasında koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, Viranşehir ilçesinin kırsal Kumçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Amca çocukları arasında koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kavgada, 1’i kadın, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için hastanede ve mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.