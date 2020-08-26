Üstünel Mermer İşletmecisi Nurettin Fındık, işlerini koronavirüs değil fırsatçılığın etkilediğini belirterek, “10 liralık malı 20 liraya satıyorlar. Yerli mallarda fiyatlar ikiye, ithal mallarda üçe katlandı” dedi.

Yenimahalle Karşıyaka’da bulunan Üstünel Mermer İşletmecisi Nurettin Fındık sektörün durumunu gazetemize değerlendirdi. Fındık, pandemi sürecini sırt sırta vererek, birlik ve beraberlik içinde atlatacağımızı söyleyerek, “Bizi virüs değil fırsatçılık etkiliyor. 10 liralık malı 20 liraya satıyorlar. Yerli mallarda fiyatlar ikiye, ithal mallarda üçe katlandı” dedi.

PERSONEL ÇIKARMADIM

Pandemi sürecinde kısa süreli panik yaşadıklarını dile getiren Fındık, “Korona virüs ilk çıktığında psikolojik olarak etkilendik. İşlerin işleyişinde, ödemelerde aksamalar olmuştu. Daha sonra toparladık. Virüsün bize etkisi var ama işlerimize çok fazla bir zararı olmadı. 10 personel çalıştırıyorum. Hiç birini işten çıkarmadım. Çalışanlarımla aile gibiyiz. Bu yüzden vicdanım el vermedi. Pandemi başlangıcında bir toplantı yaptım; ‘Bu işte hep birlikteyiz. Batıyorsak da beraber batacağız, çıkıyorsak da beraber çıkacağız. Ödemelerde belki sıkıntı yaşanabilir ama işler düzelince borcumu öderim’ dedim. Allah'a şükürler olsun böyle bir şey yaşamadık” diye konuştu.

BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ

Pandemi sürecinde işçi çıkaranlara da tepki gösteren Fındık, “İşler iyiyken çalışanlarla iyi oluyorsun da, işler kötüye gidince neden işten çıkarıyorsun. Maaşı dört bin lira ise üç ver iki ver ama işten çıkarma. İleride kalanını verirsin. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizi idare etmeliyiz. Bu süreç sırt sırta verilerek atlatılır” dedi.

YERLİDE İKİYE İTHALDE ÜÇE KATLANDI

Mermer sektöründe fiyatların ikiye katlandığına dikkat çeken Fındık, “Piyasalarda biraz sıkıntı var. Fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Döviz, motorin vb. hepsi bizi etkiliyor. Ama en çok etkileyen şey fırsatçılıktır. Virüs var diye 10 liralık malı 20 liraya satıyorlar. Bahaneleri ise virüs oluyor. Bizde öyle değil. Virüsten önce iki bin liraya yaptığımız mezarı şimdi de aynı fiyata yapıyoruz. İki liraya silikon alıyorduk yedi liraya çıktı. Bu kadar fırsatçılık olmamalı. Yerli mallarda fiyatlar ikiye ithal mallarda üçe katlandı” ifadelerini kullandı.

10 BİN LİRAYA ÇALIŞAN BULUNMUYOR

Mezar sektöründeki fiyatların beş yıldır aynı olduğunu da değinen Fındık, “Maliyetler artmasına rağmen beş yıldır mezar fiyatları aynı. Yetiştirecek eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kimse çocuğunu mermerciye vermek istemiyor. Suriyeliler olmasa bizim meslek bitecekti. Suriyeliler ara eleman sorununu çözdü. 10 bin lira maaşta versen gelen olmuyordu. Günlük 500 lira yevmiyeye çalışan dahi bulunamıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA