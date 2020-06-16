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Virüs hızla kuşatıyor! Çok kritik 5 ilde vaka sayısı patladı! İstanbul'u geçiyorlar

Korona vakaları Van'da tedbirlere uyulmamasından dolayı 600'ü bulurken, 18 bin kişinin ise karantinada tutulduğu bildirildi.
Virüs hızla kuşatıyor! Çok kritik 5 ilde vaka sayısı patladı! İstanbul'u geçiyorlar

Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60'a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

VAN'DA 18 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Van'da koronavirüs tedbirlerine uyulmaması sebebiyle vaka sayısı 600'ü bulurken, 18 bin kişi karantinada tutuluyor. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, "İkinci dalgayı artık ilimizde yaşamaya başladık diye değerlendiriyoruz" dedi.

BURSA'DA VAKA ARTIŞI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

ARDAHAN'DA VAKA SIFIRDI, 18'E ÇIKTI

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.

ADANA'DA CAMİLERDEN ANONS

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım" anonsları yapıldı.

KONYA'DA TAZİYEDEN BULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.

KOCAELİ'DE SINAVDA KORONA PANİĞİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.

ATEŞ KARA: ASEMPTOMATİK TAŞIYICILAR, KORONAVİRÜSÜ BULAŞTIRIYOR 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs semptomlarını göstermeyen ama virüs taşıyan kişilerin yarattığı bulaş riskine ilişkin, "Attıkları virüs miktarı sanki biraz düşük. Büyüklerimiz kadar hastalandıklarında virüs bulaştırmıyorlar gibi görünüyor. Bu da şu anlama geliyor, biraz daha az bulaştırıcı olabilir ama 'bulaştırmıyorlar' anlamında değil" dedi.

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