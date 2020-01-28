Virüs petrole de bulaştı

Korona virüsüyle birlikte piyasalar oldukça sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü nedeniyle dünyanın birçok noktası olumsuz etkilendi. Özellikle Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok sektöre yansımalar olumsuz olarak gerçekleşti. Virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor. Virüs en çok petrolü etkisi altına aldı. ABD-İran kavgasıyla 8 Ocak 2020’de 71.5 dolara kadar yükselen Brent Petrol, sert düşüşe geçti. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte varil fiyatı 65 dolara kadar geriledi. ABD ve Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının sağlanması ve talebin de artacağı beklentisi petroldeki iyimserliğin korunmasını sağladı. Korana virüsünün ciddileşmesiyle birlitke petrol fiyatlarındaki düşüş vites büyüttü. Brent petrol 20 Ocak’ta 66 dolar seviyesinden başlattığı düşüşünü dün 58.40 dolar seviyelerine kadar sürdürdü. Neredeyse son 3 ayın dip seviyesine inen petrolde 58 doların altı ayı piyasası olarak görülüyordu. Dünya Sağlık Örgütü’nün yerel bir virüs olarak gördüğü korona virüsü diğer ülkelere sirayet etmeyi sürdürmesi durumunda alarm derecesi yükselebilir ve bu olasılık fiyatlardaki baskıyı da artırabilir. Kısa vadede fiyatlarda Çin’deki gelişmelerin belirleyici olması bekleniyor. Öte yandan Türkiye’ye de yeni bir fırsat doğdu. Gerek akaryakıt fiyatları gerekse tekstil gibi birçok yatırım virüs etkisiyle Türkiye’ye kayma ihtimali oldukça yüksek.

Price Futures Group Inc. Analisti Phil Flynn “Bu tarihteki en önemli talep çöküşlerinden biri olabilir. Virüsten dolayı yüzbinlerce varillik talep kaybı meydana gelebilir. Virüsün hızla yayılmakta olduğuna ilişkin korkular petrol talebini öldürecek” açıklamasını yaptı. Saxo Bank A/S emtia Strateji Müdürü Ole Hansen “Çin’de akaryakıt arzındaki bolluk dünyanın diğer kısmına ihracat yoluyla yayılıyor ve piyasa buna bağlı olarak savunma yönünde tepki veriyor. Suudiler satış dalgasını durdurmaya çalışabilirler. Ancak bu satışlar kayıpları durdurmak amacıyla geliyor ve bu nedenle kontrol altına alınması zor olacak” dedi.

GLOBAL BİR SORUN OLABİLİR

Uzayan Çin Yeni Yıl tatilinin ülkenin ilk çeyrek büyüme rakamlarına negatif yansıyacağına dair endişeler de dillendirilmeye başladı. Virüsün Japonya, Hong Kong, Tayland, Güney Kore, Kanada ve ABD’de de görülmesi “gizemli hastalığın” global bir sorun haline geleceğine dair tedirginlikleri artırırken, Çinli yetkililerin salgını önlemede yetersiz kaldığı belirtiliyor. Azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli liman olarak görülen yene talebinin artması, Japon borsasında sert düşüşü beraberinde getirdi. Dolar/yen paritesi, bugün 109 kritik seviyesinin altına inerek yaklaşık 20 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,2’lik değer kaybıyla 109,1 seviyelerinden işlem görüyor.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANA KOŞTU

Oldukça karmaşık bir seyir izleyen piyasalar karşısında yatırımcılar yine güvenli limana yönelmeye başladı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı arttı. Bin 530 dolar seviyesini koruyan ons altın dün bin 580 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Analistler altın fiyatlarını bin 530 dolar seviyesini kısa vadede ana destek olarak izliyor. Bu seviyenin üzerinde kademeli olarak bin 605 dolar seviyesine doğru alımların devam edeceği öngörülüyor.