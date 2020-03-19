Virüse karşı e-kolaylık

Ölümcül korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması için çok sayıda kurum ve kuruluş, vatandaşlara evlerinden çıkmadan online kanallar üzerinden iş ve işlemlerini yapabilme imkanı sunuyor.

Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılarak can almaya devam eden yeni yenil korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında ülkemizde sosyal mesafeyi korumak için çok sayıda kurum ve kuruluş, vatandaşlara elektronik kolaylık sağlamaya başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için verilen bu hizmetlerle vatandaşlar evinden çıkmadan pek çok işlemi tek bir tıkla halledebiliyor.

ASKİ’YE GİTMEDEN TEK TIKLA ÇÖZÜM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), sosyal mesafeyi korumak için abone değişikliği, abonelik iptali, fatura itiraz, sayaç değişim (sayaç arıza başvurusu) fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini ASKİ merkezine gelmeden online hizmet kanalları aracılığıyla yapılabileceğini duyurdu.

ENERJİ İŞLEMLERİNİZE KOLAYLIK

ENERJİSA, korona virüs yayılımının önüne geçmek için abonelik, tahliye, başvuru gibi işlemleri online kanallar üzerinden de yapabileceğini açıkladı.

İŞLEMLERİ RANDEVULU YAPTI

BAŞKENTGAZ, virüs salgınına karşı randevu ile işlem yapılacağını belirterek internet adreslerinden veya çağrı merkezlerinden randevu alınabileceğini bildirdi.

ALTINDAĞ’DA HEM ONLİNE HEM ÇAĞRI MERKEZİ KOLAYLIĞI

Altındağ Belediyesi, pek çok iş ve işlemi belediyeye gelmeden online ve çağrı merkezi üzerinden halledebileceğini duyurdu. Altındağ’da online yapılabilecek işlemlerin bazıları şöyle: “Tahakkuk bilgileri sorgulama, arsa rayiç bedel sorgulama, sicil ve beyan bilgileri sorgulama, tahsilat bilgileri sorgulama, bina metrekare maliyetleri, aşınma payları, arsa birim değerleri, emlak beyanları.”

SİNCAN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNİ DİJİTALE DÖKTÜ

Sincan Belediyesi, ilçedeki kültür-sanat etkinliklerini korona virüs önlemleri kapsamında artık belediyenin dijital platformlarında sürdüreceklerini açıkladı.

KAHRAMANKAZAN’DAN AKILLI ÇÖZÜMLER

Kahramankazan Belediyesi, “COVİD-19 virüsüne karşı akıllı çözümler. Hizmet binamıza gelmeden uzaktan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. ‘Mobil uygulamalarımız ve e- devleti tercih edin rahat edin’ istiyoruz” diyerek vatandaşlara evinden çıkmadan kolaylık sağladıklarını aktardı.

KEÇİÖREN’DEN ONLİNE EĞİTİM

Keçiören Beleyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan; ancak korona virüs tedbirleri kapsamında kurslarına gidemeyen öğrenciler için ücretsiz online eğitim hizmeti vermeye başladı.

PURSAKLAR’DA ONLİNE HALK MECLİSİ

Pursaklar Belediyesi, “Bizim için önemlisiniz. Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam bildirimleriniz için 05303017777 Whatsapp iletişim hattımıza ya da malihizmetler@pursaklar.bel.tr adresine tapu fotokopisini, TC kimlik numaranızı ve adres bilgilerinizi ileterek belediyeye gelmeden bildirimlerde bulunabilirsiniz” paylaşımlarında bulundu. Ayrıca, Pursaklar Belediye Başkanı bu ayki gerçekleştireceği “Halk Meclisi” toplantısını dijital platformlar üzerinden yapmaya karar verdi.

MAMAK: “MOBİLİ TERCİH EDİN RAHAT EDİN”

Mamak Belediyesi korona virüsüne karşı vatandaşlara akıllı çözümler önererek, “Hizmet binamıza gelmeden uzaktan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mobil uygulamalarımızı ve e- Devleti tercih edin, rahat edin istiyoruz” çağrısı yaptı.

YENİMAHALLE’DEN ÖĞRENCİLERE UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİ

Yenimahalle Belediyesi, lise ve üniversite sınavına hazırlanan ancak salgın nedeniyle kurslarına gidemeyen öğrenciler için uzaktan online eğitim hizmeti vermeye başladı.

WEP-TAPU KOLAYLIĞI

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak başvurular Web-tapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr) , işlem (randevu) talepleri ise (yabancı uyruklu kişiler dahil) Alo-181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Virüs tedbirleri kapsamında Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine randevusuz, manuel olarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

BANKA VE GSM OPERATÖRLERİ DE ÇAĞRI YAPTI

Ayrıca bankalar ve GSM operatörleri de müşterileri ile abonelerinin işlemelerini evlerinden çıkmadan online kanallar üzerinden yapılması tavsiyesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI: “EVİNİZDEN ÇIKMADAN ERİŞİM SAĞLAYIN”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden ise online hizmetlere ilişkin şu açıklama yapıldı: “Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımız (özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar) kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler. Unutmayalım... Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-