Virüse karşı stok paniği

Korona’nın Türkiye’de de görülmesiyle Başkent’te de vatandaşlar, “yeterli gıda ve temizlik ürünü stokumuz var, paniğe gerek yok” uyarılarına rağmen marketlere hücum ediyor.

Un, yağ, şeker, makarna gibi temel gıda maddeleri ile maske, kolonya, dezenfekte spreyi ve ıslak mendil gibi temizlik malzemelerine büyük rağbet yaşanırken, kimi fırsatçılar bu ürünlere fahiş zamlar yapıyor.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsün Türkiye’de de tespit edildiğini açıklamıştı. Bunun ardından hemen hemen Türkiye’nin her yerinde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Başkent’te ise kendilerince virüse karşı önlem almak isteyen vatandaşlar kolonyacılar önünde 40-50 metre kuyruk oluşturdu. Öte yandan bazı vatandaşlar ise önümüzdeki günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilir korkusuyla marketlere hücum etti. İhtiyaçlarının 3-5 katı alışveriş yapan vatandaşlar makarna, temizlik ürünü, tuvalet kağıdı alarak dakikalarca kasalar önünde kuyruk bekledi.

GİMAT’TA TRAFİK KİLİTLENDİ

Özellikle fiyatları diğer marketlere göre daha uygun olan toptancı marketlerin bulunduğu GİMAT Gıda Toptancılar Sitesi’ne giden yollarda trafik kilitlendi. Dün öğle saatlerinden itibaren marketlere gitmek isteyen vatandaşlar daha marketlere ulaşamadan trafikte uzun dakikalar harcadı. Bu kadar yoğunluğu kaldıramayan dar sokaklarda çeşitli ufak çaplı kazalar meydana geldi.

MAKARNA ve TEMİZLİK ÜRÜNÜ RAFLARI BOŞALDI

Marketlere hücum eden vatandaşlar kuru gıdalara ve temizlik ürünlerine yöneldi. Özellikle makarna, un, bakliyat ve temizlik ürünleri rafları sabahın erken saatlerinden itibaren boşaldı. Market görevlileri yeni ürün yetiştirmekte zorlanırken ürünler raflara dizilmeden kutusuyla birlikte satıldı.

KOLONYA KUYRUĞUNA GİRDİLER

Konunun uzmanlarının el temizliğinde kolonyanın büyük faydalı olduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar kolonyacılara da hücum etti. Marketlerde kiloluk ve ufak kolonyalarının bitmesinin ardından doldurma kolonya satan dükkânlarda uzun sıralar oluştu. Ulus Anafartalar’da ünlü kolonya markasının önünde onlarca vatandaş kuyrukta bekledi.

BAKANLIK: FIRSATÇILARI ŞİKAYET EDİN

Vatandaşların bir anda artan bu talepleri karşısında fırsatçılar hemen kirli ticaretlerine başladı. 2 gün önce 7-8 liradan satılan temizlik malzemeleri 15-16 liraya çıktı. Kolonyanın litre fiyatları fırladı, makarna fiyatları yükseldi. Ancak Ticaret Bakanlığı bu fırsatçılara karşı büyük bir savaş açtı. Sık sık vatandaşları sosyal medyadan uyaran yetkililer HAKSIZ FİYAT ARTIŞI(HFA) Bildirimi uygulamasından bu faiş fiyatçılarının şikayet etmelerini istedi.

BAKAN PEKÇAN: PANİĞE GEREK YOK, STOKLAR YETERLİ

Geçtiğimiz gün açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise vatandaşlara stokların yeterli olduğunu ve paniğe kapılmamaları konusunda uyararak şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar başladığını görüyoruz. Biz onlarla ilgili de gereğini yapacağız. Vatandaşlarımızı sakin olmaya, dedikodularla ilgili kulakları kapamaya ve resmi duyurulara kulak vermeye davet ediyoruz. Gerçekten panik yapacak bir durum yok. Zaten gıda perakendecileri derneği de bu sabah bir toplantı yaptılar. Bizim yeterli stokumuz da var, ürün stokumuz da var, personelimiz de var açıklaması yaptılar. Türkiye olarak Allah’a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Ama fırsatçılara da biz bakanlık olarak göz açtırmayacağız, bu konuda da gerekeni yapacağız.”



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA-