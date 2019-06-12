  • BIST 92.562
  • Altın 250,432
  • Dolar 5,8172
  • Euro 6,5925
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
SON DAKİKABakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt
»

Virüslerde keşfedilen özellik tedavi için umut olabilir

Bilim insanları, salgın hastalıklara yol açan virüslerde keşfedilen kırılgan bir özelliğin solunum yolu enfeksiyonları ile nezle, çocuk felci ve diğer hastalıkların tedavisinde umut olabileceğini bildirdi.
Virüslerde keşfedilen özellik tedavi için umut olabilir

"PLOS Biology" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Finlandiya'nın Helsinki ve Belçika'nın Leuven üniversitelerinden araştırmacılar, "rhinovirus" ve "enterovirus" adı verilen ve insanlarda hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde keşfettiği bir oyuğun virüsün yayılmasını engellemede kilit rol oynayabileceğini belirledi. 

Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı.

Buluş yeni anti-viral ilaçlar geliştirilmesinin önünü açabilir

Söz konusu şekil değiştirmenin virüsün kopyalanarak yayılmasını sağladığına dikkati çeken araştırmacılar, keşfin yeni anti-virüs ilaçları geliştirmede yol gösterici olabileceğini vurguladı.

Rhinovirusler ve enterovirusler, her yıl basit griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyonlarca üst solunum hastalığıyla birlikte menenjit, beyin iltihabı ve çocuk felci gibi salgın hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep oluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 Haziran 20.30 HADİ ipucu sorusu: Madison Square Garden nerede?12 Haziran 2019 Çarşamba 09:42
  • Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu12 Haziran 2019 Çarşamba 09:17
  • Yeşil köyüm griye mi dönüyor?12 Haziran 2019 Çarşamba 00:04
  • İslami Mücadeleyi Tekfir Kalıbına Sokmak II12 Haziran 2019 Çarşamba 00:03
  • Yabancı öğrenciler Türk kültürüne hayran kaldı11 Haziran 2019 Salı 23:00
  • 'Bayram tatilinde 110 bin kişi balık göçünü izledi'11 Haziran 2019 Salı 22:46
  • İncirde ilekleme dönemi başladı11 Haziran 2019 Salı 22:00
  • Kuveytli damat Mardin'de yüzleri güldürdü11 Haziran 2019 Salı 21:45
  • 'Merinos' benzin istasyonunun maskotu oldu11 Haziran 2019 Salı 21:00
  • Koruyucu aile oldular hayatları değişti11 Haziran 2019 Salı 20:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti