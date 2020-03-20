Virüslere karşı beslenme kalkanı

Uzman Diyetisyen Gülbin Özüağ, korona virüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, “Doğru ve dengeli beslenme virüslere karşı kalkan görevi görür” dedi.

BESLENME TAVSİYELERİNDEN BAZILARI?

Özüağ’ın beslenme tavsiyeleri şöyle: -Günde en az 5 porsiyon mevsimine uygun sebze ve meyve tüketilmelidir.

-Kuşburnu, yaban mersini, portakal, greyfurt, mandalina, kivi, limon, maydanoz, tere, roka, biber, enginar, ıspanak, pırasa, brokoli, karnabahar, lahana, havuç, kırmızı lahana, soğan ve sarımsak, zencefil, zerdeçal tüketimine özen gösterilmelidir.

- Haftada en az 2 defa balık tüketilmelidir.

- Omega 3 ve E vitamini kaynakları bakımından zengin olan ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler haftada iki-üç defa bir avuç tüketilmelidir.

-Kefir, yoğurt, turşu tüketimi arttırılmalıdır.

-Yumurta, et, balık, tavuk gibi kaliteli protein kaynakları tüketilmelidir.

-Hem protein hem de lif bakımından zengin olan nohut, fasulye, mercimek, barbunya gibi kurubaklagiller tüketilmelidir.

- İşlenmiş ve şekerli besinler bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini baskılar. Bunlardan uzak durun.

-Vücuttaki toksin maddeleri uzaklaştırmak için günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir.



Uzman Diyetisyen Gülbin Özüağ, ölümcül korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması, kişisel hijyene dikkat edilmesi kadar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de bir hayli önemli olduğunu belirtiyor.

ENFEKSİYONLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÖNEMLİ

Bağışıklık sisteminin vücudun tüm enfeksiyonlara karşı birincil savunma mekanizması olduğunun altını çizen Özüağ, “Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, bağışıklık tepkisinde gecikme ve bağışıklık hücrelerinin aktiviteleri yetersiz olduğunda sistemdeki rahatsızlıklar hastalıklara yol açmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için öncelikle kişisel hijyen temizliğine dikkat edilmelidir. Uzmanların önerdiği şekilde ellerin sıkça yıkanmasına, günlük banyo temizliğine, kıyafetlerin günlük olarak değişimine ve insanlarla özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar ile fiziksel temastan kaçınılmasına dikkat edilmelidir” dedi.

GÜNDE EN AZ 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİLMELİ

Gazetemize konuşan Özüağ, bağışıklık sisteminin en iyi şekilde çalışması için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu: “Günde en az 5 porsiyon mevsimine uygun sebze ve meyve tüketilmelidir. Sebze ve meyveler içerdikleri antioksidan bileşenler (A, E, C vitaminleri, selenyum gibi mineraller, karotenoidler ve fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudun direncini arttırarak virüslere karşı kalkan görevi görür”

SOĞAN, SARIMSAK, BALIK…

“Özellikle kuşburnu, yaban mersini, portakal, greyfurt, mandalina, kivi, limon, maydanoz, tere, roka, biber, enginar, ıspanak, pırasa, brokoli, karnıbahar, lahana, havuç, kırmızı lahana, soğan ve sarımsak tüketimine özen gösterilmelidir. Zencefil ve zerdeçal içerdikleri fenolik bileşenler ile zengin bir fitokimyasal kaynağı olarak kabul edilmektedir. Omega 3 yağ asitleri, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden haftada en az 2 defa balık tüketilmelidir”

HAFTADA BİRKAÇ AVUÇ TÜKETİN

“Ayrıca içerisindeki omega 3 ve E vitamini kaynakları bakımından zengin olan ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler haftada iki-üç defa bir avuç tüketilmelidir. Son yıllarda yapılan birçok araştırma probiyotik etkiye sahip besinlerin bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda; kefir, yoğurt, turşu tüketimi arttırılmalıdır.

İŞLENMİŞ VE ŞEKERLİ BESİNLERE DİKKAT!

“Yumurta, et, balık, tavuk gibi kaliteli protein kaynakları tüketilmelidir. Hem protein hem de lif bakımından zengin olan nohut, fasulye, mercimek, barbunya gibi kurubaklagiller tüketilmelidir. Çoğunlukla evde vakit geçirilen bu günlerde yemekler evde hazırlanmalıdır. Hazır gıdalardan, paketlenmiş, işlenmiş ve şekerli besinlerden uzak durulmalıdır. İşlenmiş ve şekerli besinler bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini baskılamaktadır.

TOKSİNLERİ ATMAK İÇİN GÜNDE EN AZ 2,5 LT SU İÇİN

“Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir. Vücudun su ihtiyacını karşılamak ve vücuttaki toksin maddeleri uzaklaştırmak için günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doktor kontrolünde önerilen dozlarda, özellikle C vitamini, D vitamini, çinko, propolis, arı sütü, probiyotik, omega-3 gibi multivitamin ve gıda takviyelerine de ihtiyaç duyulabilmektedir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-