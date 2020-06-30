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"Virüsün etkisinin azaldığı söylentileri doğru değil"

Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Koronavirus salgınıyla ilgili, “Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor” dedi.
"Virüsün etkisinin azaldığı söylentileri doğru değil"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) binasında yapılan Haziran ayı meclis toplantısına, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve KTO üyeleri katıldı.

Toplantıda Koronavirus salgınıyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İlhami Çelik, “Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün şu an için Kayseri’de artışı söz konusu değil. Şu an görülen Koronavirus aile içi kaynaklı bulaşıdır. Nişan, düğün, cenaze gibi organizasyonlar vakaların artmasına neden olabiliyor. 2002’de çıkan sars virüsü lokal kalmış, yayılmamıştı, ancak koronavirüs yayıldı ve birçok kişiye bulaştı. Covid-19 kul hakkının ne olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsanların birbirlerine hastalık bulaştırmamak için mücadele ettiğini, hakkına girmemeye çalıştığını gördük. Virüs için alınması gereken önlemler çok önemlidir. Virüsün üretildiği şeklinde komplo teorileri yapılıyor.  Bu teorileri dikkate almamak gerekir” diye konuştu.

"Aşı reklamları şimdilik boş"

Pandeminin bitmesiyle ilgili kanıta bağlı bir şey olmadığını söyleyen Prof. Çelik, “Ülkemizde Koronavirus'ün tamamen etkisini kaybedeceği konusuyla ilgili net bir tarih yok. Sanırım bir süre devam edecek. Koronavirus 2025’e kadar devam edebilir mi? Etkin bir aşı bulunmaz ise devam edebilir. Sürü bağışıklığı için yüzde 70 insanın hastalığı geçirmesi gerekiyor. Ülkemizde koronavirüs tedavisi ücretsiz yapılıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’de para ile yapılıyor. Türkiye’de sosyal devlet anlayışının oturduğunu görüyoruz. Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor. Aşı çalışmaları devam ediyor. Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş reklamlar. Pandemi için ön görülen süre 2022. İnşallah o tarihlere kalmayız” dedi. (

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