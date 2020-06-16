  • BIST 110.940
  • Altın 379,661
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,6851
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

Yaz kış taze sıkılmış uygun fiyatlı meyve suyu satışı yapan BELKO Vitamin Büfeleri, ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekliyor. BELKO Vitamin Büfeleri, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan dondurma satışları için gün sayıyor.
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

El değmeden ve hijyen şartlarına uygun olarak hazırladığı portakal, nartakal (nar ve portakal), limonata, havuç, nar ve vişne suyunu Başkentlilerle buluşturan BELKO Vitamin Büfeleri; Kızılay bölgesinde 7, Sıhhiye’de 2, Ulus ve Batıkent Gimsa önünde 1 adet olmak üzere toplam 11 noktada hizmet veriyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği, Cumartesi günü dahil haftanın 6 günü 08.00-19.00 saatleri arasında günlük meyve suyu satışının yapıldığı BELKO Vitamin Büfelerinin sayısı da önümüzdeki günlerde artırılacak. BELKO Limited Şirketi, artan talep nedeniyle 11 noktanın dışında Kolej Metro İstasyonu ve Demetevler 12. Cadde’de 2 yeni büfeyi hizmete sokmayı planlıyor.

DAMAKLAR ŞENLENECEK    

Başkentlilerin uğrak noktası olan BELKO Vitamin Büfeleri, taze meyve suları kadar ürün yelpazesine ekleyeceği dondurma ile de damakları şenlendirecek.

ali_4526.jpg

Sade, çikolatalı ve meyve çeşitlerinden oluşacak dondurmaların vitamin büfelerinin raflarında yerini alacağını belirten BELKO Gıda Üretim Müdürü Fatih Yiğit, şu bilgileri verdi:
“Ankara’da toplam 11 noktada vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Şu anda portakal, nar, nartakal, vişne ve havuç suyu çeşitlerimiz var ve bunlara inşallah yenilerini de ekleyeceğiz. Bunların yanı sıra metro istasyonlarında toplam 25 noktada otomatlarımızla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kısa bir süre içinde dondurma satışlarına başlayacağız. Yeni ürünlerle ile ilgili çalışmalarımız devam edecek ve bunları da halkımızla buluşturacağız.” 

Vitamin Büfelerinde satışa sunulan ürünlerin TSE standartlarına uygun olarak ve günlük olarak hazırladığına dikkat çeken Gıda Mühendisi Hande Özmen ise, “Büyükşehir Belediyesi BELKO Vitamin Büfeleri olarak halkımıza taze, doğal ve katkısız meyve suyu hizmeti sağlamaktayız. Portakal sularımız büfelerimizde taze olarak satılırken, diğer meyvelerimiz üretim hanelerimizde hazırlanmakta olup tazeliği bozulmadan büfelerimize ulaşmaktadır. Halkımız gönül rahatlığı ile ürünlerimizi tüketebilir” dedi.

BELKO Vitamin Büfelerinin müdavimleri arasında yer vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
-Barış Öz: “Hazırlamış olduğunuz taze meyve sularını çok beğeniyor ve her gün tüketiyorum. Taze meyve sularından en çok portakal suyunu seviyorum.”
-Sultan Seven: “Büyükşehir Belediyesinin hijyen kurallarına uyarak hazırladığı meyve sularından oldukça memnunum ve severek tüketiyorum. Dondurma satışı da gerçekleşirse çok mutlu olurum. Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Oğuz ve Bakan Ersoy Kahramankazan’ı konuştu16 Haziran 2020 Salı 02:33
  • Evlerinde sıkılan çocuklara Başkan Altınok’tan “Mini bot” hediyesi16 Haziran 2020 Salı 01:32
  • Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu15 Haziran 2020 Pazartesi 15:31
  • ASKİ'den hobi bahçecilerine uyarı!15 Haziran 2020 Pazartesi 11:15
  • Başkan Köse bir yılını anlattı15 Haziran 2020 Pazartesi 10:19
  • Son virüs yok olana kadar15 Haziran 2020 Pazartesi 10:17
  • Faaliyet raporuna belediye meclisinden tam destek15 Haziran 2020 Pazartesi 10:07
  • Başkent tiyatroları online15 Haziran 2020 Pazartesi 10:00
  • Keçiören Belediyesinden sel mağdurlarına yardım eli15 Haziran 2020 Pazartesi 09:52
  • Gölbaşı Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor13 Haziran 2020 Cumartesi 21:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti