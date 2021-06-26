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VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütünün aşı adayı listesinde yer alan virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı, Faz 2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı.
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP temelli aşının, Faz-2 gönüllülerine uygulanması dolayısıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Bu haftanın ülkede yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta olduğuna işaret eden Mandal, salı günü Erciyes Üniversitesinde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Mandal, VLP aşısının Faz-1 çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 2 gün önce Faz-2 çalışmasının başlatılması için onay verildi. Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar." dedi.


Platform olarak marttan itibaren başlatılan süreçte 436 araştırmacının 49 kurumdan bir araya gelerek 17 proje gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mandal, bunların 7'sinin aşı projesi olduğunu ifade etti. Mandal, "Bu çalışmalardan en önde gideni VLP aşısı. VLP, virüsü taklit eden yenilikçi bir aşı grubu." diye konuştu.

Mandal, aşı çalışmasının Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yer aldığına dikkati çekerek, VLP aşısının İngiliz mutantına karşı geliştirilen bir versiyonunun da Faz-2 aşamasında kullanılacağını bildirdi.

Faz-2 çalışmasının Faz-1'den farklı olarak 3 merkezde gerçekleştirileceğini belirten Mandal, Ankara Onkoloji Hastanesinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirdi. Mandal, inaktif aşısının da temmuzun ayının ortasında Faz-2 aşamasına gelmiş olacağını dile getirdi.

Mandal, VLP aşısının varyasyonlar için çok hızlı bir şekilde geliştirilebileceğini ifade etti.

Faz-1 aşamasında gönüllü olan tüm vatandaşlara teşekkür eden Mandal, ülkede yerli ve milli aşının geliştirilmesi için gönüllülerin çok önemli olduğunu söyledi.

"Yaptığımız aşı adayının diğer varyantlara olan etkinliğini test etmeyi planlıyoruz"
ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile aşıyı geliştiren Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel de aşının hem Vuhan hem de İngiliz varyasyonlarına göre tasarlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yaptığımız aşı adayının diğer varyantlara olan etkinliğini test etmeyi planlıyoruz. Aşılı olan gönüllülerin buna karşı etkisinin ne olduğunu öğreneceğiz. Virüs izole edilebilirse, bu tip çalışmalar ülkemizde gerçekleştirilebilirse, yurt dışına bu örnekleri göndermeden yapabilme ve sonuçları değerlendirme şansımız olur. Şu anda aşımızın Delta varyantıyla ilgili etkinliğini test etmedik. Aşının hatırlatma dozlarında da etkili olacağını düşünüyoruz. "

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da Faz-2 çalışmasının yaklaşık 330 gönüllüyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Şu ana kadar aşı çalışması planlamasında bir değişiklik olmadığını belirten Altuntaş, temmuz ayının sonunda Faz-2 çalışmasını bitirmeyi planladıklarını ifade etti.

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