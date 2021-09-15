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Vodafone Park bu akşam kapalı gişe

Beşiktaş’ın bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı dev mücadelede yaklaşık 20 bin futbolsever, tribünde olacak.
Vodafone Park bu akşam kapalı gişe

Siyah-Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma öncesinde taraftar görevini yaptı. 175 TL ile 1600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yaklaşık 18 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi. Pandemi koşulları sebebiyle 41 bin 903 kişilik stadyumun sadece yarısını aktive edebilen yönetim, bu sezon ilk kez bir maçta tüm biletlerin satıldığını açıkladı.

10 milyon TL gelir...

18 bin bilete ek olarak localar ve davetliler de eklendiğinde bu akşam Vodafone Park’ta 20 bin civarında futbolseverin olması bekleniyor. Vodafone Park’ın yarı kapasitesinin satışa açılmasına rağmen Beşiktaş ’ın bilet satışlarından yaklaşık 10 milyon TL’yi kasasına koyduğu belirtildi.

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